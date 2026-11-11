Đà Nẵng tiếp nhận dự án thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững

Sở Công Thương được giao làm chủ dự án, UBND thành phố là cơ quan chủ quản; được triển khai trên địa bàn thành phố từ thời điểm phê duyệt đến ngày 30/6/2028. Toàn bộ kinh phí thực hiện là vốn viện trợ không hoàn lại, tương đương 135.842 USD; không có vốn đối ứng. Sở có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và triển khai đúng nội dung viện trợ được phê duyệt; giám sát quá trình tiếp nhận, chịu trách nhiệm về mục đích và kết quả sử dụng viện trợ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và các cam kết với bên tài trợ.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận và triển khai khoản viện trợ theo quy định tại Nghị định số 313/2025/NĐ-CP và quyết định của UBND thành phố. Cơ chế tài chính áp dụng theo nguyên tắc quản lý tài chính quy định tại khoản 3, Điều 20 Nghị định số 313/2025/NĐ-CP.

Dự án nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình chuyển dịch năng lượng; xây dựng và triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (PTR0) vào năm 2050 của Việt Nam. Đồng thời, dự án thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển trong xây dựng lộ trình giảm phát thải, triển khai các giải pháp các-bon thấp bền vững tại địa phương.