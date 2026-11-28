Một góc thủy điện sông Tranh 2 điều tiết nước. Ảnh: ST.

Ngày 28/11, Công ty Thủy điện Sông Tranh thông báo chuyển chế độ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, được ban hành theo quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 6/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Sông Tranh, thời điểm chuyển chế độ vận hành bắt đầu từ 14h ngày 28/11. Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 70-1.500 m³/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.

Thời điểm 13h cùng ngày, mực nước hồ Sông Tranh 2 ở mức 172 m; lưu lượng nước về hồ đạt 1.456 m³/s, lưu lượng qua tổ máy 202 m³/s và lưu lượng qua tràn 1.249 m³/s.

Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, việc chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo Quy trình 2138 được thực hiện khi mực nước tại trạm thủy văn Nông Sơn đạt từ 13-14 m, hoặc tại trạm Câu Lâu đạt 3-3,5 m, hoặc lưu lượng nước về hồ vượt 1.500 m³/s.