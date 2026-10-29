Đà Nẵng: Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác

Ngày 29/10, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự hội nghị có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh cùng lãnh đạo Thường trực HĐND và các sở, ngành.

Phối hợp thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, nhằm cụ thể hóa mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Tấn Tài

Theo đó, TP. Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không gian phát triển, quy mô quản lý và khối lượng công việc của thành phố có nhiều thay đổi.

Trong bối cảnh đó, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Những yêu cầu này đòi hỏi các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và kịp thời trong quá trình xem xét, quyết định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố Đà Nẵng. ký kết Quy chế phối hợp Ảnh: Tấn Tài

Chủ tịch HĐND thành phố chỉ rõ, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền riêng, nhưng có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và thực hiện chức năng giám sát; UBND thực hiện quản lý nhà nước, tổ chức thi hành pháp luật và các nghị quyết của HĐND; Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan có quan hệ trực tiếp với hiệu quả phối hợp. Từ chuẩn bị, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố đến tổ chức thực hiện, giám sát, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri, Nhân dân đều cần sự trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Để các quy chế đi vào thực chất, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan phát huy tinh thần chủ động, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ. Thường trực HĐND và UBND thành phố cần chú trọng nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung trình HĐND xem xét, quyết định, bảo đảm chất lượng, tiến độ hồ sơ trình kỳ họp; đồng thời phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: TTc

Đối với Mặt trận Tổ quốc, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; phối hợp tiếp xúc cử tri, giám sát và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, tham gia xây dựng chính quyền, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, chính sách.

Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, đối với những vấn đề lớn, phức tạp hoặc còn có ý kiến khác nhau, các cơ quan cần chủ động trao đổi, thống nhất phương thức phối hợp, bảo đảm giải quyết công việc đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả. Sau ký kết, lãnh đạo ba cơ quan cần chỉ đạo xác định rõ đầu mối, trách nhiệm thực hiện, duy trì trao đổi thông tin, thường xuyên đánh giá kết quả phối hợp và kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Làm rõ trách nhiệm trong giám sát, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị

Ba quy chế phối hợp được ký kết tập trung xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm của từng cơ quan, bảo đảm hoạt động phối hợp thống nhất, chặt chẽ, tránh trùng lặp, chồng chéo hoặc làm thay nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của nhau.

Đối với quy chế giữa Thường trực HĐND và UBND thành phố, các nội dung phối hợp tập trung vào chuẩn bị kỳ họp HĐND, cung cấp thông tin, tài liệu, theo dõi thực hiện nghị quyết, tổ chức giám sát, khảo sát và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân... Trong đó, UBND thành phố có trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND chuyển đến, đồng thời thông báo kết quả để Thường trực HĐND biết.

Việc ký kết tạo cơ sở tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Ảnh: TT

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hai cơ quan phối hợp theo dõi, giám sát việc xử lý vụ việc, tập trung đôn đốc giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Định kỳ 6 tháng một lần, UBND thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại, báo cáo và đề xuất các trường hợp công dân cần được Thường trực HĐND và UBND thành phố tiếp để cùng xem xét, giải quyết.

Quy chế cũng xác định trách nhiệm phối hợp trong chuẩn bị kỳ họp thường lệ, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức và cung cấp thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri. Thường trực HĐND gửi chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm để UBND biết; đồng thời mời lãnh đạo UBND tham dự kỳ họp, phiên giải trình và các hoạt động giám sát, khảo sát khi cần thiết.

Với quy chế giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trọng tâm là tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giám sát, khảo sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Các hình thức phối hợp gồm tổ chức hội nghị liên tịch, thành lập đoàn giám sát, khảo sát liên tịch, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức trực tuyến.

Đối với quy chế giữa UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giai đoạn 2026–2031, nội dung phối hợp tập trung vào tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động, nắm tình hình Nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; phối hợp xây dựng, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Việc ký kết đồng thời 3 quy chế tạo cơ sở tăng cường phối hợp giữa cơ quan dân cử, cơ quan hành chính và tổ chức đại diện cho Nhân dân. Yêu cầu xuyên suốt là phát huy đúng chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, nâng cao hiệu quả giám sát, trách nhiệm giải trình và chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.