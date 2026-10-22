Đà Nẵng: Thương mại xanh từ phiên chợ hạn chế túi nilon

Định hình thói quen tiêu dùng xanh từ những bao bì dễ phân hủy

Đều đặn mỗi tháng một lần, tại chợ Túy Loan (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) lại diễn ra Phiên chợ quê Hòa Vang do UBND xã Hòa Vang tổ chức. Phiên chợ có quy mô gần 30 gian hàng, tập trung quảng bá, trưng bày, bán các sản phẩm nông sản, đặc sản của xã Hòa Vang, cùng nhiều nông đặc sản của TP. Đà Nẵng.

Tiểu thương tại phiên chợ quê Hoà Vang sử dụng túi sinh học dễ phân hủy đựng sản phẩm cho khách hàng.

Không chỉ mang đến không gian giao thương nhộn nhịp, những sản phẩm quê sạch, lành, mà phiên chợ còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi bao bì đựng sản phẩm cho khách hàng đều là túi sinh học dễ phân hủy hoặc túi giấy. Việc thay thế túi nilon thông thường bằng các loại bao bì thân thiện với môi trường này góp phần lan tỏa thiết thực ý thức bảo vệ môi trường, định hình thói quen tiêu dùng xanh, thương mại xanh ở kênh bán lẻ truyền thống trên địa bàn thành phố.

Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Vang) là một trong những đơn vị tham gia gian hàng tại phiên chợ quê Hòa Vang từ lần đầu tiên, với sản phẩm là các loại rau, củ tươi. Bà Đặng Thị Yến Khanh, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, đơn vị đã chủ động sử dụng bao bì thân thiện với môi trường là túi vải cách đây 4 năm để đóng gói sản phẩm làm quà tặng hoặc đưa sản phẩm đi quảng bá, trưng bày tại các hội chợ, phiên chợ giao thương. "Riêng với túi sinh học ở phiên chợ quê Hòa Vang thì do UBND xã cấp phát và được tiểu thương rất ủng hộ, sử dụng, người tiêu dùng cũng hài lòng”, bà Khanh thông tin.

Lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh bằng việc dần thay thế túi nilon bằng túi sinh học dễ phân hủy tại phiên chợ quê Hòa Vang.

Gian hàng nông sản xã Đông Giang tại phiên chợ thường xuyên tấp nập khách ra vào. Mỗi khi khách hàng mua cơm lam, mớ rau rừng hay trái cây như bòn bon, cam, hoặc các loại củ quả, chị Bríu Thị Đạt lại vui vẻ vừa gói hàng vừa giới thiệu về túi dễ phân hủy. Chị Bríu Thị Đạt cho hay, tại phiên chợ, việc sử dụng túi sinh học không chỉ giúp giữ gìn vệ sinh chung mà còn nhận được sự đồng tình rất lớn từ phía khách hàng khi ai nấy đều hào hứng đón nhận cách làm văn minh này.

Đưa tiêu dùng xanh trở thành tiêu chí kinh doanh tại phiên chợ xanh

Trao đổi với báo Công Thương, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, việc tổ chức Phiên chợ quê Hòa Vang là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tạo điều kiện quảng bá các sản phẩm nông lâm nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản quê hương; đồng thời tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn Hoà Vang và các địa phương thuộc TP. Đà Nẵng. Thông qua phiên chợ tạo không gian giao thương ổn định, thử nghiệm mô hình liên kết ngang về kinh tế giữa các xã, phường khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo nguyên tắc kết hợp lợi thế riêng của nhau.

“Đây là mô hình thương mại nông sản của xã, được tổ chức định kỳ hàng tháng và sẽ duy trì lâu dài với định hướng xây dựng thành một 'phiên chợ xanh', lan tỏa thông điệp: sản xuất an toàn, tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm”, ông Lê Phú Nguyện nói và làm rõ thêm, việc sử dụng bao bì thân thiện với môi trường tại phiên chợ được triển khai theo từng bước. Trong các phiên chợ đầu tiên, ban tổ chức tiến hành cấp phát túi giấy, túi ni-lông sinh học tự hủy để hỗ trợ, khuyến khích người dân và tiểu thương làm quen, hình thành thói quen ban đầu nhằm giảm thiểu phát thải.

Hoạt động giao thương tại phiên chợ quê Hòa Vang.

Nhấn mạnh, việc sử dụng bao bì thân thiện với môi trường tại phiên chợ này không chỉ dừng ở phong trào, vận động hay tự giác, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang khẳng định, xã kiên định theo đuổi mục tiêu đưa hoạt động sử dụng túi dễ phân hủy thay cho túi nilon ở đây theo hướng lâu dài. “Khi mọi người đã quen, việc sử dụng túi sinh học và các sản phẩm giảm phát thải sẽ trở thành tiêu chuẩn, điều kiện bắt buộc để các hộ được tham gia bán hàng tại đây. Khi đó, ban tổ chức sẽ kết nối các nguồn cung ứng để tiểu thương chủ động mua và thay hoàn toàn cho các loại bao nilon, túi nhựa thông thường, đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn về môi trường. Chúng tôi kỳ vọng, từ những mô hình cụ thể như phiên chợ này sẽ dần lan tỏa, thay đổi hành vi, thói quen trong kinh doanh của tiểu thương và người tiêu dùng”, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện chia sẻ.

“Dù việc chuyển đổi bao bì có thể làm tăng chi phí đầu ra, nhưng hợp tác xã vẫn duy trì thực hiện và hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Về định hướng lâu dài, mục tiêu của hợp tác xã là chủ động tìm kiếm và liên kết với các đơn vị cung ứng để đưa loại túi tự phân hủy sinh học phù hợp vào khâu đóng gói rau củ, nhằm giảm thiểu tối đa rác thải ra môi trường. Hợp tác xã xác định đây là trách nhiệm thiết thực để chung tay bảo vệ môi trường thành phố”, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan Đặng Thị Yến Khanh cam kết.

Phiên chợ quê Hòa Vang tại TP. Đà Nẵng đang thúc đẩy thương mại xanh và tiêu dùng bền vững khi sử dụng túi sinh học dễ phân hủy và túi giấy để chứa sản phẩm. Mô hình này nhận được sự đồng thuận cao từ tiểu thương và người tiêu dùng. UBND xã Hòa Vang định hướng duy trì lâu dài và trở thành tiêu chuẩn bắt buộc nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh bán lẻ.