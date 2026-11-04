Đà Nẵng: Thượng Đức thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Đồng chí Mai Anh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Đức, truyền đạt những định hướng trọng tâm về công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Chuyển đổi số ở cấp xã không chỉ dừng lại ở việc đưa công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính, mà còn đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thành thạo kỹ năng số và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trực tuyến. Tại xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, yêu cầu này đang được cụ thể hóa thông qua sự chỉ đạo của cấp ủy và việc tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi tại cơ sở.

Cấp ủy lãnh đạo, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động

Trong hai ngày 30 và 31/10/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2026. Chương trình có sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý của hội nghị là nội dung chuyển đổi số được đặt trong yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống chính trị, thay vì chỉ giao cho bộ phận chuyên môn phụ trách công nghệ thông tin. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Đức Mai Anh Sơn trực tiếp truyền đạt quan điểm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ. Theo định hướng được quán triệt tại hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy trách nhiệm nêu gương, chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc, chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể. Hiệu quả xử lý công việc và mức độ hài lòng của người dân cần được xem là thước đo thực chất.

Định hướng này đặc biệt có ý nghĩa với Thượng Đức, nơi một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và các hộ sinh sống tại những thôn xa trung tâm, vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Vì vậy, chuyển đổi số phải xuất phát từ điều kiện thực tế, tập trung giải quyết những vướng mắc mà người dân thường gặp trong quá trình sử dụng dịch vụ công.

Đồng chí Trần Duy Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức, phát biểu bế mạc và nhấn mạnh yêu cầu đưa kết quả tập huấn vào thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Hướng dẫn thực hành, tháo gỡ vướng mắc từ nghiệp vụ

Để chủ trương chuyển đổi số đi vào công việc hằng ngày, hội nghị có sự phối hợp và trực tiếp hướng dẫn của đội ngũ lãnh đạo, báo cáo viên Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng. Nội dung tập huấn tập trung vào những nghiệp vụ mà cán bộ cấp xã thường xuyên thực hiện, từ tiếp nhận hồ sơ đến theo dõi tiến độ và trả kết quả trên môi trường điện tử.

Các báo cáo viên lần lượt hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Trong đó, nội dung thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng nhằm giúp cán bộ nắm rõ quy trình, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục.

Một nội dung thiết thực khác là hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng xử lý, nhận kết quả và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính. Thay vì chỉ phổ biến quy định, báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn học viên thao tác trên máy tính và điện thoại thông minh, phân tích những lỗi thường gặp và giải đáp các tình huống phát sinh.

Phương pháp hướng dẫn trực tiếp giúp học viên, nhất là cán bộ thôn và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, có điều kiện tiếp cận quy trình cụ thể, khắc phục những nội dung còn lúng túng. Đây cũng là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư.

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

Sau hai ngày tập huấn, yêu cầu đặt ra không chỉ là ghi nhớ quy trình nghiệp vụ mà quan trọng hơn là khả năng vận dụng vào thực tế. Khi cán bộ nắm vững kỹ năng số, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính có điều kiện được thực hiện chính xác, minh bạch hơn; người dân cũng giảm bớt khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức Trần Duy Quốc Việt nhấn mạnh, kết quả tập huấn cần được thể hiện bằng những chuyển biến trong hành động, chất lượng giải quyết công việc và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp tục phát huy kết quả bồi dưỡng, tăng cường ứng dụng công nghệ số và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân. Trong đó, các thôn xa trung tâm cần được quan tâm, hướng dẫn phù hợp nhằm hạn chế khoảng cách trong tiếp cận các tiện ích số.

Từ sự lãnh đạo của cấp ủy đến hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ và hỗ trợ tại khu dân cư, Thượng Đức đang từng bước hình thành cách tiếp cận chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tế. Khi cán bộ thực sự làm chủ kỹ năng số và người dân có thể sử dụng thuận lợi các dịch vụ trực tuyến, cải cách hành chính mới tạo được chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.