Đà Nẵng: Thượng Đức tạo đà phát triển từ hạ tầng đến sinh kế

Phát huy giá trị văn hóa - lịch sử gắn với khai thác tiềm năng địa phương là nền tảng để Thượng Đức hướng tới phát triển bền vững.

Xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình này, việc gắn các nhiệm vụ phát triển với nhu cầu thực tế của người dân được xem là yếu tố quan trọng để khai thác tiềm năng địa phương và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đầu tư hạ tầng, mở rộng dư địa phát triển

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thượng Đức triển khai 21 công trình mới với tổng mức đầu tư hơn 38,2 tỷ đồng. Các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Cùng với đầu tư xây dựng, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2050, định hướng không gian phát triển phù hợp với tiềm năng và yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, việc xúc tiến đầu tư tại Cụm công nghiệp Đại Sơn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Theo định hướng của dự án, Công ty CP Phước Kỳ Nam dự kiến có thể tạo việc làm cho khoảng 200–300 lao động khi đi vào hoạt động. Nếu được triển khai hiệu quả, đây sẽ là cơ hội để người dân tiếp cận việc làm tại địa phương, góp phần tăng thu nhập và hạn chế tình trạng phải tìm việc làm xa nhà.

Tuy nhiên, để các nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả, việc đẩy nhanh tiến độ công trình, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai và gắn quy hoạch với nhu cầu thực tế vẫn là những nhiệm vụ cần được địa phương quan tâm.

Thượng Đức tập trung quy hoạch không gian, đầu tư đồng bộ hạ tầng nhằm khơi thông nguồn lực và mở rộng dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy lợi thế nông nghiệp, nâng cao sinh kế người dân

Bên cạnh hạ tầng, nông nghiệp tiếp tục là một trong những trụ cột kinh tế của Thượng Đức. Vụ đông xuân 2025–2026, diện tích gieo trồng cây hằng năm của xã đạt hơn 840 ha; riêng cây lúa đạt năng suất bình quân 68,8 tạ/ha, sản lượng khoảng 3.350 tấn. Kết quả này góp phần bảo đảm nguồn lương thực và duy trì hoạt động sản xuất của người dân.

Trong thời gian tới, định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2035 mở ra hướng đi nhằm nâng cao giá trị sản xuất thay vì chỉ tập trung vào diện tích và sản lượng. Cùng với đó, phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch nông thôn có thể giúp đa dạng hóa nguồn thu, tận dụng lợi thế cảnh quan và kinh nghiệm sản xuất tại địa phương.

Ở lĩnh vực lâm nghiệp, xã đã đăng ký 16 ha trồng rừng gỗ lớn, góp phần định hướng sản xuất lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị kinh tế và sử dụng tài nguyên bền vững. Để các mô hình này mang lại hiệu quả lâu dài, việc hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ thuật, tổ chức sản xuất phù hợp và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Phát triển kinh tế cũng cần đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, Thượng Đức có 102 hộ nghèo, chiếm 1,7% tổng số hộ và 72 hộ cận nghèo, chiếm 1,2%. Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn cùng những chính sách an sinh khác là giải pháp cần thiết để người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nâng cao hiệu quả quản lý, tạo nền tảng phát triển bền vững

Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trong 9 tháng đầu năm, xã đã giải quyết 137 hồ sơ đất đai và 9 thủ tục hành chính liên quan; các hồ sơ được xử lý đúng hạn theo báo cáo của địa phương. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng đạt khoảng 95% khối lượng, góp phần phục vụ quản lý tài nguyên và giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả hơn.

Những kết quả này cho thấy vai trò của việc nâng cao kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Khi công tác quản lý được thực hiện minh bạch, hiệu quả, các nguồn lực về đất đai, đầu tư và sản xuất sẽ có điều kiện được khai thác tốt hơn.

Trong những tháng cuối năm, Thượng Đức cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong triển khai các công trình, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất gắn với nâng cao giá trị nông sản và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Việc gắn trách nhiệm của đội ngũ cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo sẽ góp phần đưa các chủ trương phát triển vào thực tiễn.

Với định hướng phát huy lợi thế sẵn có, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng quản trị địa phương, Thượng Đức có cơ sở để từng bước mở rộng cơ hội phát triển, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội.