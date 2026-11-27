Ngày 27/11, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng).

Xã Điện Bàn Tây sẽ được xây dựng một khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Ban QLDA Thăng Long để sớm thống nhất hướng tuyến, bàn giao hồ sơ và mốc giới ngoài thực địa.

Đồng thời, sớm góp ý điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư tại xã Tây Hồ theo Công văn số 2428/UBND-KT ngày 13/11/2026 của UBND xã Tây Hồ; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình phê duyệt các dự án khu tái định cư còn lại trong tháng 11 và 12/2026.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND thành phố về hình thức lựa chọn nhà thầu dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng có trách nhiệm sớm hoàn tất thủ tục, ký hợp đồng tư vấn đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Phối hợp với địa phương bàn giao ít nhất 50% mặt bằng các khu tái định cư trong quý I/2027, 100% trong quý II/2027 và giải phóng mặt bằng bốn mỏ đất trong năm 2026 để phục vụ dự án.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn nhà thầu và khởi công các khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân đủ điều kiện ngay trong tháng 12/2026, phấn đấu giải ngân hết 100% vốn đã bố trí trước ngày 31/12/2026.

Được biết, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua 24 xã, phường của TP Đà Nẵng, tổng chiều dài khoảng 116,05km, điểm đầu tại phường Hải Vân, điểm cuối tại xã Núi Thành.

Các hạng mục chính gồm hai ga hành khách Đà Nẵng và Tam Kỳ, một ga hàng hóa Chu Lai, bốn kho tập kết hàng hóa và trạm bảo dưỡng.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được chia thành 31 dự án thành phần.

Trong đó, hai dự án thành phần chính thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng toàn tuyến và di dời hệ thống điện, nước, viễn thông, thủy lợi, giao thông ngầm; 29 dự án độc lập đầu tư xây dựng 20 khu tái định cư và 9 khu nghĩa trang.