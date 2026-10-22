Đà Nẵng thúc tiến độ các công trình cầu chưa hoàn thành đường dẫn

Các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thông xe kỹ thuật, đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, phường liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, khẩn trương rà soát, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; trong đó, lưu ý khẩn trương rà soát, tập trung xử lý hồ sơ, thủ tục về hợp đồng xây dựng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu mới để thi công, hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, tránh nguy cơ lãng phí các cây cầu chưa hoàn thành đường dẫn.

Nhất là đối với 3 công trình cầu: cầu Ly Ly, cầu Chợ Đụn, cầu vượt đường sắt thuộc dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn.

Các đơn vị, địa phương đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án Đường nối từ ĐH5.ĐL đến ĐT 609C (đường nối cầu Sông Thu và cầu An Bình), dự án Đường nối từ cầu Văn Ly kết nối cầu Lệ Bắc đến Quốc lộ 14H để sớm thi công công trình.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, vật liệu và năng lực nhà thầu; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung vượt thẩm quyền. Đối với các công trình đã hoàn thành, các đơn vị, địa phương khẩn trương đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo mục tiêu đầu tư thì đề xuất cấp có thẩm quyền kết thúc giám sát.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện. Định kỳ hằng tháng, Sở Xây dựng thành phố tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các dự án, khó khăn, vướng mắc, đề xuất xử lý...

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, thời gian qua Sở đã tập trung chỉ đạo, đặc biệt chú trọng các dự án cầu đã hoàn thành nhưng đường dẫn chưa đồng bộ (tổng cộng 21 cầu). Qua theo dõi, hầu hết các dự án đều gặp khó khăn này do mặt bằng bàn giao chưa đồng bộ, kéo dài tại nhiều dự án; thậm chí có dự án phải tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng. Ngoài ra, một số dự án gặp khó khăn do không đảm bảo nguồn đất đắp, cát, đá, vật liệu xây dựng. Do các khó khăn kéo dài kết hợp với việc biến động giá cả vật liệu đầu vào dẫn đến chi phí tăng cao, nhiều nhà thầu rơi vào tình trạng kiệt quệ về tài chính, không huy động được nguồn lực để thi công. Một số dự án trước đây do cấp huyện quản lý phải chuyển đổi chủ đầu tư nhiều lần, khi bàn giao về chủ đầu tư mới phát sinh nhiều vấn đề cần phải xử lý…

Đến nay hầu hết các dự án giao thông đã có sự chuyển biến tương đối tích cực trong năm 2026, tuy nhiên số lượng dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng còn hạn chế. Trong thời gian tới, các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đưa công trình vào sử dụng, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.