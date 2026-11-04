Đà Nẵng thúc tiến độ 3 khu đô thị quy mô lớn phía Nam thành phố

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang cho biết, trên địa bàn đơn vị quản lý hiện có 3 dự án khu đô thị đã lựa chọn được nhà đầu tư, gồm: Khu đô thị Chu Lai; Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị ven sông Trường Giang.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã đăng ký danh mục các khu vực phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn vào Chương trình phát triển nhà ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030. Riêng tại địa bàn xã Thăng An và Thăng Trường, đơn vị đề xuất 5 dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư. Ban Quản lý kiến nghị UBND thành phố và Sở Xây dựng thống nhất danh mục đăng ký để có cơ sở tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Trong 3 dự án nói trên, Khu đô thị Chu Lai có quy mô lớn nhất, với diện tích sử dụng đất 188,56ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng, được triển khai tại xã Núi Thành. Đại diện Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - nhà đầu tư dự án cho biết, công trình có quy mô dân số khoảng 27.500 người, dự kiến cung cấp khoảng 7.840 sản phẩm gồm nhà ở liền kề, biệt thự, đất ở phân lô, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội.

Dự án thuộc danh mục các công trình động lực, trọng điểm quy mô lớn giai đoạn 2025-2030 theo Chương trình hành động số 51 của Thành ủy Đà Nẵng. Đến nay, doanh nghiệp đã ký hợp đồng kinh doanh với Ban Quản lý và đang tiếp tục xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết triển khai. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu khởi công trong tháng 12-2026; trường hợp các thủ tục chưa hoàn tất, thời điểm khởi công sẽ được chuyển sang dịp 29-3-2027.

Chủ đầu tư Khu đô thị ven sông Trường Giang báo cáo tình hình dự án.

Đối với Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, dự án do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm nhà đầu tư, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.500 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 296,28ha tại phường Quảng Phú. Dự án có quy mô dân số khoảng 8.000 người, gồm các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, đất nền cùng hệ thống công trình dịch vụ thương mại, du lịch, công trình hỗn hợp và cây xanh. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Ban Quản lý đã phát hành thư chấp nhận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho doanh nghiệp. Dự kiến ngày 9-11, hai bên sẽ ký kết hợp đồng thực hiện dự án; thời điểm khởi công được nhà đầu tư đặt mục tiêu vào dịp 30-4-2027.

Phối cảnh dự án Khu đô thị ven sông Trường Giang.

Trong khi đó, Khu đô thị ven sông Trường Giang do Công ty CP Green Industrial Chu Lai làm nhà đầu tư, có diện tích sử dụng đất khoảng 74,05ha, tổng mức đầu tư 3.069 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 3.200 người. Dự án dự kiến phát triển các sản phẩm nhà ở liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và đất nền phân lô tái định cư.

Theo nhà đầu tư, dự án hướng đến hình thành khu đô thị gắn với dịch vụ, du lịch và không gian xanh, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị tại phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch. Doanh nghiệp dự kiến tổ chức khởi công công trình vào dịp 30-4-2027.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư kiến nghị thành phố, các sở, ngành và địa phương quan tâm hỗ trợ, đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng... nhằm bảo đảm điều kiện khởi công và triển khai dự án theo tiến độ cam kết.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với Khu đô thị Chu Lai, thành phố yêu cầu nhà đầu tư phấn đấu khởi công trong tháng 12-2026. Trường hợp bất khả kháng, dự án phải được khởi công vào dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-2027).

Đối với Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị ven sông Trường Giang, lãnh đạo thành phố yêu cầu phấn đấu khởi công trước ngày 30-4-2027. Những dự án đủ điều kiện triển khai trong năm 2026 phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình thông tin thêm, dự kiến ngày 28-11 tới, thành phố sẽ công bố Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; đồng thời tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đối với những dự án tại khu vực phía Nam thành phố.

Khu đô thị Chu Lai với diện tích 188,56ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị tại Khu kinh tế mở Chu Lai không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa khu vực phía Nam. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh phân kỳ đầu tư phù hợp để bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn mạnh, các dự án đã xác định thời điểm khởi công vào những dịp lễ lớn của thành phố và đất nước cần được triển khai đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn kế hoạch. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ đầu tư mà còn mang ý nghĩa tạo khí thế, động lực phát triển cho khu vực phía Nam Đà Nẵng trong giai đoạn mới.