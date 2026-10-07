Đà Nẵng: Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn

Cuộc thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và Nhà van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Dự buổi thực tập có Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia thực tập.

Cuộc thực tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng về lực lượng, phương tiện; tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình huống cháy, tai nạn, sự cố quy mô lớn, diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tình huống thực tập giả định xảy ra sự cố nổ dẫn đến cháy tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cuộc thực tập đặt ra tình huống tác động của vụ nổ đã làm sập cấu kiện xây dựng trên trần nhà của khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3, gây cháy lan xuống tầng 2 và lên tầng 3M; đám cháy lan nhanh gây ra khói, khí độc bao trùm toàn bộ tầng 2, 3, 3M và lan lên các tầng trên của khách sạn, khiến cho khoảng 1.000 khách lưu trú hoảng loạn, tìm cách thoát nạn qua cầu thang bộ. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cuộc thực tập đã góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cuộc thực tập đã giả định tình huống hiện trường diễn ra hết sức phức tạp, đám cháy tại khách sạn phát triển mạnh, khói, khí độc dày đặc đã bao phủ hành lang thoát nạn khiến nhiều người buộc phải di chuyển ra ngoài ban công hoặc sân thoáng để chờ lực lượng đến ứng cứu. (Ảnh: CÔNG VINH)

Trong các vụ cháy tại nhà cao tầng, xe thang là phương tiện đặc biệt quan trọng, đóng vai trò then chốt trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại cuộc thực tập, xe thang của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 có chiều cao làm việc 32m, bán kính 22m, được trang bị lăng phun tại giỏ thang, cho phép phun nước và chất chữa cháy vào các khu vực khó tiếp cận. (Ảnh: CÔNG VINH)

Trong ảnh là phương án cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình cầu dây nghiêng. Đội hình cứu người bằng cầu dây nghiêng được sử dụng trong các tình huống cứu người trên cao trong điều kiện đường và lối thoát nạn bị hạn chế do sập đổ, bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao hoặc khói, khí độc bao trùm; người bị nạn không thể thoát nạn theo các đường thoát nạn khác. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cuộc thực tập đặt ra tình huống một xe khách 29 chỗ do tránh các phương tiện di chuyển hỗn loạn cùng với việc không làm chủ được tốc độ đã va chạm với 1 xe ô-tô 4 chỗ di chuyển cùng chiều khiến 2 xe đâm vào dải phân cách. Lúc này, trên xe ô-tô 4 chỗ đang chở 4 người tất cả đều bị mắc kẹt không thể tự thoát ra ngoài, nếu không tổ chức cứu nạn cứu hộ kịp thời có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. (Ảnh: CÔNG VINH)

Các tình huống giả định bảo đảm sát với thực tế chiến đấu, nội dung, yêu cầu đề ra trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CÔNG VINH)

Những tình huống giả định phát sinh liên tiếp, xảy ra tại nhiều khu vực khác nhau đã làm gia tăng mức độ nguy hiểm, đặt ra yêu cầu người chỉ huy hiện trường phải nhanh chóng đánh giá tình hình, huy động lực lượng, phương tiện phù hợp để tổ chức cứu nạn, cứu hộ, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tại cuộc thực tập, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham gia phương án với vai trò là lực lượng phối hợp quan trọng, thực hiện các nhiệm vụ chuyên sâu trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống nguy hiểm, phức tạp phát sinh trong sự cố. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cuộc thực tập đặt ra tình huống giả định, nhà Van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex xảy ra vụ nổ làm tốc một phần mái công trình, đồng thời phát sinh đám cháy lớn. Hai công nhân vận hành đang trong quá trình tuần tra kiểm soát theo quy trình tại Nhà van T bị sức ép từ vụ nổ cùng các cấu kiện văng ra từ vụ nổ tác động gây bất tỉnh và mắc kẹt dưới các cấu kiện văng ra từ vụ nổ. (Ảnh: CÔNG VINH)

Công việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có tính nguy hiểm cao. Để bảo đảm an toàn cho chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần phải có sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn giữa các chiến sĩ và người chỉ huy, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh chỉ huy của các chiến sĩ, sự chỉ huy sáng suốt, phù hợp, đúng đắn của người chỉ huy, các công cụ, thiết bị bảo vệ an toàn cho bản thân và nạn nhân khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cuộc thực tập là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng sẵn sàng về lực lượng, phương tiện; tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình huống cháy, tai nạn, sự cố quy mô lớn, diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố. (Ảnh: CÔNG VINH)

Cuộc thực tập nhằm đánh giá được hiệu quả xử lý ban đầu của cơ sở, khả năng tổ chức cứu người và phối hợp giữa các bộ phận. (Ảnh: CÔNG VINH)

Nhiều phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại xuất hiện tại cuộc thực tập. (Ảnh: CÔNG VINH)

Các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại tại cuộc thực tập. (Ảnh: CÔNG VINH)

Các đơn vị, lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và Nhà van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng. (Ảnh: CÔNG VINH)