Đà Nẵng: Thực hiện đúng quy định pháp luật khi gỡ vướng dự án

Ngày 30/9, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc về dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village (Khu đô thị số 6, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc) liên quan đến Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Home Land.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án Homeland Paradise Village do Công ty Dana Home Land mua nợ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội từ Công ty TNHH Chí Thành với phần diện tích khoảng 27 ha.

Dự án Homeland Paradise Village bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tuy nhiên theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Chí Thành chỉ mới nộp hơn 1 tỷ đồng, còn hơn 30 tỷ đồng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nên việc cấp 166 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án này không đúng quy định pháp luật.

Toàn bộ giấy chứng nhận trên đã bị UBND tỉnh Quảng Nam (trước đây) ra quyết định thu hồi. Để tháo gỡ dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị làm rõ việc Công ty TNHH Chí Thành thế chấp ngân hàng là tài sản hay đất, các bên liên quan phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, xin ý kiến Thanh tra Chính phủ về vấn đề giải quyết…

Công ty Dana Home Land đề xuất thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về mua bán nợ, đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Chí Thành với dự án.

Cơ quan thuế yêu cầu Công ty Dana Home Land nộp hơn 30 tỷ đồng phần nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Chí Thành, đồng thời nộp phạt gần 75 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết vướng mắc tại dự án này xoay quanh giá đất, quá trình mua bán nợ từ Công ty TNHH Chí Thành và Dana Home Land kế thừa, nhưng muốn kế thừa thì phải sang tên, để tháo gỡ hiện nay các bên phải xử lý tiếp các thủ tục.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đối với việc tính toán tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải nộp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như thành phố sẽ bàn kỹ, và sẽ làm đúng quy định pháp luật để đảm bảo không tái diễn những thiếu sót trước đây.

Ông Trần Nam Hưng cũng yêu cầu doanh nghiệp nêu rõ kiến nghị và Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời, hướng dẫn doanh nghiệp, để lãnh đạo thành phố mà cụ thể là ông Trần Nam Hưng sẽ chủ trì tiếp tục xem xét, giải quyết.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, đây là một trong các dự án vướng mắc tại tỉnh Quảng Nam trước đây, liên quan đến giao dịch của Công ty Dana Home Land làm ảnh hưởng đến quyền lợi hàng trăm người dân suốt thời gian dài không được giải quyết thỏa đáng.

TP Đà Nẵng đã lập tổ công tác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án bất động sản, trong đó giao ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng.