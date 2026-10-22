Đà Nẵng thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số

Đà Nẵng được đề xuất phát triển sàn thương mại điện tử cho phép khách du lịch quốc tế đặt mua đặc sản và nhận hàng trực tiếp tại sân bay. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP

Tại hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế TP Đà Nẵng năm 2026” diễn ra ngày 22-10, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2026, Đà Nẵng tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực phát triển mới và thúc đẩy kinh tế số.

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP, góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP 2 con số trong năm nay. Trong đó, thương mại điện tử và thanh toán số được xác định là động lực quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả phân phối hàng hóa và tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố, Đà Nẵng xếp thứ ba cả nước về chỉ số này với 28,1 điểm, đứng sau Hà Nội và TPHCM. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục mở rộng ứng dụng thương mại điện tử, chuyển lợi thế về công nghệ và hạ tầng thành doanh thu, đơn hàng cùng giá trị gia tăng thực chất.

Là trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ của khu vực miền Trung, Đà Nẵng hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử gắn với du lịch, kinh tế đêm, logistics và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, quá trình này đối mặt với không ít thách thức, như: năng lực ứng dụng công nghệ chưa đồng đều, yêu cầu chuẩn hóa chất lượng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, chi phí logistics còn cao và tình trạng thiếu hụt nhân lực số.

TS Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) nhận định, phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ. Với Khu thương mại tự do quy mô 1.880ha bao gồm các khu chức năng sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ và công nghệ số, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá.

TS Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử chia sẻ tại hội thảo

Theo TS Bùi Huy Hoàng, Đà Nẵng có thể tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước vào Khu thương mại tự do, từng bước trở thành trung tâm kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử của miền Trung.

Tháo điểm nghẽn, mở thị trường

Ông Vũ Tuấn Cương, chuyên gia công nghệ và chuyển đổi số, cho rằng Đà Nẵng cần đánh giá đúng thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đưa ra giải pháp phát triển thương mại điện tử phù hợp.

Trong đó, cần ưu tiên tháo gỡ rào cản về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu thị trường và mở rộng xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đại diện các sở, ban ngành, chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về các giải pháp phát triển thương mại điện tử gắn với kinh tế số. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Vũ Tuấn Cương đề xuất Sở Công thương TP Đà Nẵng giữ vai trò đầu mối điều phối, kết nối; đồng thời cử chuyên gia đến tận xã, phường để khảo sát, chẩn đoán nhu cầu, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ vướng mắc.

Với Đà Nẵng, ông đề xuất phát triển sàn thương mại điện tử dành cho khách du lịch quốc tế, tập trung các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Du khách có thể đặt mua đặc sản trong thời gian lưu trú và nhận hàng trực tiếp tại sân bay trước khi rời Đà Nẵng.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng tại không gian trưng bày bên lề hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng quan điểm, TS Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và Gian lận thương mại (VATAP) nhấn mạnh, Đà Nẵng cần ưu tiên ứng dụng thương mại điện tử trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm địa phương; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa chất lượng, bao bì, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực giao hàng.

Việc kết nối đồng bộ các khâu đặt hàng, thanh toán, xuất hóa đơn và giao nhận góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các chương trình hỗ trợ cần tập trung giải quyết những vướng mắc thực tế, lấy hiệu quả kinh doanh và giá trị gia tăng làm thước đo, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026–2030.