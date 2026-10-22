Đà Nẵng: Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số

Đại biểu tham quan các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử và thanh toán số. (Ảnh: THANH TÂM)

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP và góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Trong tiến trình đó, thương mại điện tử và thanh toán số có vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối hàng hóa, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Đà Nẵng xếp thứ 3 cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI), với 28,1 điểm, sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nền tảng đáng ghi nhận, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng ứng dụng, mở rộng mức độ tham gia của doanh nghiệp và chuyển hóa lợi thế công nghệ, hạ tầng, thị trường thành doanh thu, đơn hàng và giá trị gia tăng thực chất.

Thời gian qua, thành phố đã từng bước hình thành các nền tảng và phương thức kết nối cung cầu trên môi trường số như đã và đang triển khai đưa sản phẩm OCOP, đặc sản Đà Nẵng lên các nền tảng thương mại điện tử hiện có như: Grab Shopee Food, Green SM, Mytour…

Cùng với đó, thành phố quan tâm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR và truy xuất nguồn gốc tại các điểm kinh doanh, từng bước hỗ trợ thương nhân quản lý giao dịch và thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi thực chất giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: THANH TÂM)

Các hoạt động kết nối cung cầu, phiên chợ thương mại điện tử, thí điểm mô hình xã, phường thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các nền tảng quốc tế như Amazon Global Selling cũng góp phần nâng cao nhận thức, năng lực kinh doanh trực tuyến và khả năng tiếp cận thị trường mới.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại điện tử và thanh toán số vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ. Theo đó, hội thảo đã thảo luận, đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần tháo gỡ như: kết nối thương mại điện tử và thanh toán số trong du lịch, dịch vụ, thí điểm kết nối các cơ sở lưu trú, ăn uống, điểm tham quan và đơn vị cung cấp trải nghiệm văn hóa trong quá trình giới thiệu, đặt dịch vụ, thanh toán và chăm sóc khách hàng.

Lựa chọn một số doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và làng nghề có sản phẩm phù hợp để hỗ trợ theo chuỗi: chuẩn hóa thông tin, chất lượng, bao bì, giới thiệu sản phẩm, bán hàng và giao nhận. Thí điểm gói giải pháp phù hợp quy mô cơ sở, kết nối quản lý đơn hàng, thanh toán số, hóa đơn và giao nhận cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh…

Đồng thời, những định hướng chính sách cũng được đưa ra như: tổ chức các chuỗi cung ứng có thị trường ngoài địa bàn; xây dựng gói hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp đặt hàng-thanh toán-hóa đơn-quản trị sổ sách; hạ chi phí logistics và tăng năng suất doanh nghiệp; chấp thuận chủ trương xây dựng chương trình phát triển thương mại điện tử và thanh toán số gắn với mục tiêu tăng trưởng GRDP.

Các đề xuất tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Sở tổng hợp, tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực.