Đà Nẵng thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số để tạo động lực tăng trưởng

Sáng 22.10, tại TP. Đà Nẵng, hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2026” diễn ra với sự tham dự của các chuyên gia, diễn giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố trong đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác các động lực phát triển mới và thúc đẩy kinh tế số. Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP, góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Đà Nẵng xếp thứ ba cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) với 28,1 điểm, sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả này tạo nền tảng thuận lợi, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp và chuyển hóa lợi thế số thành doanh thu, đơn hàng và giá trị gia tăng thực chất.

Theo ông Sơn, thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc đưa hoạt động mua bán lên môi trường trực tuyến mà cần kết nối đồng bộ với thanh toán, logistics, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng và quản trị kinh doanh. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả phân phối hàng hóa và tăng sức cạnh tranh.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai kết nối, đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương lên các nền tảng số; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR và truy xuất nguồn gốc tại các điểm kinh doanh. Các hoạt động kết nối cung cầu, phiên chợ thương mại điện tử, thí điểm mô hình xã, phường thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu nền tảng quốc tế như Amazon Global Selling cũng góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh trực tuyến.

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn đối mặt với nhiều thách thức như năng lực ứng dụng công nghệ chưa đồng đều, yêu cầu chuẩn hóa thông tin và chất lượng sản phẩm, chi phí logistics, nguồn nhân lực số, an toàn dữ liệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), vào hoạt động kinh doanh cũng đòi hỏi doanh nghiệp chủ động thích ứng.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Mở rộng cơ hội xuất khẩu trực tuyến

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này đang chủ trì xây dựng dự thảo Đề án Phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử tại Việt Nam. Những ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp tại hội thảo sẽ góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn cho quá trình xây dựng đề án.

Theo định hướng được chia sẻ, hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam dự kiến tổ chức theo mô hình mở, trong đó Nhà nước kiến tạo thông qua thể chế, chính sách và các điều kiện hỗ trợ phát triển; các chủ thể tham gia theo chức năng, năng lực và nhu cầu hợp tác.

Trong mô hình này, nền tảng số kết nối người bán với thị trường, còn các doanh nghiệp công nghệ, thanh toán, logistics và đơn vị hỗ trợ cung cấp dịch vụ theo chức năng. Cách tiếp cận mở hướng tới phát huy nguồn lực sẵn có, bảo đảm quyền lựa chọn, cạnh tranh và khả năng thay thế giữa các chủ thể, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào một đơn vị điều hành toàn bộ hệ sinh thái.

Đại diện cơ quan chuyên môn cũng nhận định thương mại điện tử xuyên biên giới có thể trở thành hướng đi tiềm năng đối với doanh nghiệp Đà Nẵng. Thông qua các nền tảng số, không chỉ doanh nghiệp quy mô lớn mà cả doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và hợp tác xã có sản phẩm phù hợp cũng có cơ hội tiếp cận trực tiếp khách hàng, đối tác tại nhiều thị trường quốc tế.

Với lợi thế về du lịch, thương mại, dịch vụ và định hướng phát triển Khu thương mại tự do, Đà Nẵng có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, từng bước phát triển thành trung tâm thương mại điện tử của miền Trung.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Kết nối thương mại điện tử với du lịch và kinh tế đêm

Đối với ngành du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số đang mở ra không gian phát triển mới, từ quảng bá điểm đến, đặt phòng, mua vé đến sử dụng dịch vụ, mua sắm và trải nghiệm kinh tế đêm.

Theo đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, du khách, đặc biệt là khách quốc tế và người trẻ ngày càng có xu hướng sử dụng nền tảng số để tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ, thanh toán và chia sẻ trải nghiệm. Điều này đòi hỏi các khâu thông tin, giới thiệu sản phẩm, giao dịch và thanh toán phải được kết nối thuận tiện trong suốt hành trình của du khách.

Hiện nhiều doanh nghiệp lưu trú, lữ hành và dịch vụ du lịch đã ứng dụng website, mạng xã hội, bản đồ số, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, phần mềm quản lý khách sạn và thanh toán không dùng tiền mặt. Một số đơn vị từng bước ứng dụng CRM, AI và phân tích dữ liệu để quản trị doanh thu, chăm sóc khách hàng và cá nhân hóa dịch vụ.

Các khu vực như tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Sơn Trà, An Thượng và khu vực ven sông Hàn và phố cổ Hội An… được quảng bá qua mạng xã hội, bản đồ số và nền tảng trực tuyến. Việc giới thiệu sản phẩm, đặt dịch vụ và thanh toán bằng mã QR đang tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, khả năng chấp nhận thanh toán xuyên biên giới tại một số hộ kinh doanh nhỏ vẫn cần được cải thiện.

Trong năm 2026, thành phố đã triển khai Bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI, Chatbot AI Danang FantastiCity

Trong năm 2026, thành phố triển khai Bản đồ số du lịch thông minh VR360 AI và Chatbot AI Danang FantastiCity, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin, khám phá điểm đến và lựa chọn trải nghiệm. Ngành du lịch cũng tổ chức hơn 14 chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, thương mại điện tử, du lịch thông minh, marketing số, AI và thanh toán số; đồng thời xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến với 22 khóa học.

Cùng với đó, việc ứng dụng thuyết minh tự động, vé điện tử tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Mỹ Sơn và Phố cổ Hội An góp phần hiện đại hóa hoạt động phục vụ khách. Thành phố cũng tăng cường phối hợp giám sát, cảnh báo và xử lý website, fanpage giả mạo, hành vi lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ du khách và uy tín thương hiệu du lịch Đà Nẵng.

Dù vậy, dữ liệu du lịch còn phân tán, năng lực chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều và một số hộ kinh doanh vẫn hạn chế về nguồn vốn, nhân lực, kỹ năng công nghệ. Bên cạnh đó, nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, giả mạo thương hiệu, lừa đảo đặt phòng và quảng cáo sai thực tế tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn giao dịch.

Thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng đề xuất tập trung chuẩn hóa, kết nối dữ liệu; xây dựng môi trường thương mại điện tử an toàn, minh bạch; nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là các giải pháp QR xuyên biên giới; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến du lịch số đa kênh, ứng dụng AI, bản đồ số và công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường.

Hội thảo cũng tập trung trao đổi giải pháp kết nối doanh nghiệp với nền tảng số, đơn vị thanh toán và logistics; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và xây dựng lộ trình triển khai giai đoạn 2026-2030.

Việc phát triển đồng bộ thương mại điện tử và thanh toán số được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế số bền vững của thành phố.