Đà Nẵng thúc đẩy thương mại điện tử, hướng tới kinh tế số chiếm 27% GRDP

Sáng 22/10, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giám sát chất lượng và phòng chống hàng giả tổ chức hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế TP. Đà Nẵng năm 2026”.

Kết nối đồng bộ thương mại điện tử và thanh toán số

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, cho biết thành phố đang hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP, góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Theo ông Sơn, thương mại điện tử và thanh toán số đóng vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối hàng hóa, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng ở đưa hoạt động mua bán lên môi trường trực tuyến mà còn cần gắn kết đồng bộ với thanh toán, logistics, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng và quản trị kinh doanh.

Ông Huỳnh Xuân Sơn - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Thời gian qua, Đà Nẵng từng bước thúc đẩy kết nối cung cầu trên môi trường số, đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương lên các nền tảng như Grab, ShopeeFood, Green SM, Mytour… Thành phố cũng khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc tại các điểm kinh doanh; triển khai phiên chợ thương mại điện tử, thí điểm mô hình xã, phường thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng quốc tế như Amazon Global Selling.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại điện tử và thanh toán số vẫn gặp khó khăn về năng lực ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa thông tin, hạ tầng và nhân lực số.

Để tháo gỡ những hạn chế này, thành phố hướng đến xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử có sự kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nền tảng số, dịch vụ thanh toán và logistics. Trong đó, ưu tiên các giải pháp dễ tiếp cận, dễ triển khai, có thể đo lường hiệu quả đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đồng thời thúc đẩy thanh toán số an toàn, phát triển các mô hình thương mại điện tử gắn với du lịch, dịch vụ và quảng bá sản phẩm địa phương.

Phát huy lợi thế địa phương, mở rộng thị trường số

Chia sẻ tại hội thảo, TS. Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương, cho biết cơ quan này đang chủ trì xây dựng dự thảo Đề án phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Theo định hướng của dự thảo, hệ sinh thái thương mại điện tử được tổ chức theo mô hình mở, trong đó Nhà nước kiến tạo thông qua thể chế, chính sách và các điều kiện hỗ trợ phát triển; các chủ thể tham gia trên cơ sở chức năng, năng lực và nhu cầu hợp tác.

Đối với Đà Nẵng, ông Hoàng khuyến nghị thành phố tận dụng lợi thế về du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics và các sản phẩm đặc trưng để phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử gắn kết với thị trường cả nước. Cùng với đó, cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn và cơ quan quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.

Thành phố cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy thanh toán an toàn và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Củng cố niềm tin số, nâng cao giá trị kinh tế

Theo TS. Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, phát triển thương mại điện tử cần được đánh giá dựa trên giá trị gia tăng thực tế đóng góp vào GRDP, thay vì chỉ tập trung vào doanh số giao dịch. Thành phố cần xây dựng cơ chế đo lường liên ngành giữa Sở Công Thương và cơ quan thống kê để đánh giá chính xác tác động kinh tế theo từng giai đoạn.

Ông Tài đề xuất Đà Nẵng thí điểm ba chương trình trọng tâm. Thứ nhất, tích hợp các khâu giới thiệu, đặt chỗ, thanh toán và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Thứ hai, hỗ trợ hợp tác xã, làng nghề và doanh nghiệp OCOP chuẩn hóa thông tin, bao bì, mở rộng thị trường ngoài địa bàn. Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị số cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh thông qua các giải pháp phù hợp về quản lý đơn hàng, thanh toán và kiểm soát tồn kho.

TS. Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Bên cạnh đó, thành phố cần ưu tiên phát triển thương mại số đối với sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch, giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và dịch vụ số sáng tạo; đầu tư hạ tầng dùng chung, tích hợp quy trình từ đặt hàng đến hóa đơn, tận dụng kho bãi hiện có và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị. Việc định danh người bán, minh bạch thông tin, bảo vệ bản quyền và xử lý phản hồi khách hàng cũng cần được chú trọng.

Đáng chú ý, TS. Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh niềm tin số của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thương mại điện tử. Giao dịch an toàn, thông tin minh bạch và khả năng bảo vệ quyền lợi khách hàng sẽ góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường.

Thông qua việc phát triển đồng bộ thương mại điện tử, thanh toán số, logistics và ứng dụng công nghệ, Đà Nẵng hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và tạo thêm động lực để kinh tế số đóng góp 27% GRDP thành phố trong năm 2026.