Đà Nẵng thúc đẩy số hóa, nâng hiệu quả quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đại diện Quỹ NAFOSTED thông tin về hệ thống STM tại hội thảo. Ảnh: MINH LÊ

Sự kiện nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và nhà khoa học khai thác, vận hành Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (hệ thống STM); đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Tại hội thảo, đại diện Quỹ NAFOSTED đã giới thiệu tổng quan về hệ thống STM do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai trên cơ sở các quy định pháp lý mới, gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, Nghị định số 229/2026/NĐ-CP cùng các thông tư hướng dẫn.

Hệ thống kết nối 4 nhóm người dùng gồm: nhà khoa học (xác thực qua tài khoản VNeID mức độ 2), tổ chức chủ trì, cơ quan quản lý nhiệm vụ và đơn vị quản trị hệ thống.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến qua 8 bước: từ kêu gọi đề xuất, đăng ký, tiếp nhận hồ sơ, xét chọn, đánh giá, ký hợp đồng điện tử, theo dõi tiến độ, đánh giá giữa kỳ cho đến nghiệm thu và công bố kết quả.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: MINH LÊ

Trong đó, khâu đánh giá của chuyên gia được hỗ trợ chấm điểm và ký số trực tuyến, còn quá trình triển khai được cập nhật thông qua nhật ký thực hiện hằng tháng.

Việc số hóa toàn trình không chỉ cắt giảm thủ tục giấy tờ, xóa bỏ rào cản địa lý mà còn giúp các bên dễ dàng tiếp cận thông tin, theo dõi tiến độ và kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ mọi lúc, mọi nơi. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính công khai và trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thông qua các nội dung thảo luận, hội thảo góp phần làm rõ yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, từ hoàn thiện quy trình, kết nối dữ liệu đến bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và khai thác hiệu quả kết quả nghiên cứu.