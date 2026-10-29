Đà Nẵng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Trung Quốc

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng tặng quà lưu niệm bà Lý Vy Vy.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh tặng quà lưu niệm bà Lý Vy Vy.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng chúc mừng bà Lý Vy Vy nhận nhiệm vụ tại Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, bà sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc nói chung, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc nói riêng. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất. Lãnh đạo hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mới ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4 vừa qua. Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Lý Vy Vy đánh giá cao những thành tựu phát triển KT-XH của Đà Nẵng, khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan dân cử hai bên, đồng thời tăng cường kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tiếp bà Lý Vy Vy. Hai bên trao đổi về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhấn mạnh vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai nước.