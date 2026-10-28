Đà Nẵng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Trung Quốc

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Đức Dũng chúc mừng bà Lý Vy Vy nhận nhiệm vụ tại Đà Nẵng, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, bà sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc nói chung, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc nói riêng.

Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, thực chất. Lãnh đạo hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mới ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4 vừa qua.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Đà Nẵng luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị, chủ động thúc đẩy hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc, hướng tới những kết quả thiết thực, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, trao tặng tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Lý Vy Vy mô hình cầu Rồng Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tân Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Lý Vy Vy đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng, khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan dân cử hai bên, đồng thời tăng cường kết nối giữa Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tiếp bà Lý Vy Vy.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hai bên trao đổi về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhấn mạnh vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Thời gian qua, hợp tác giữa Đà Nẵng và Trung Quốc được duy trì trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với 4 địa phương và 1 cơ quan của Trung Quốc; Thành ủy Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với Tỉnh ủy Vân Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao tặng tân Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng bức ảnh về lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hiện nay Trung Quốc có 144 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng, với tổng vốn gần 820 triệu USD, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, may mặc, giày da, xây dựng, khai thác khoáng sản và dịch vụ, du lịch. Thành phố định hướng tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư Trung Quốc vào Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế và các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực thương mại, có khoảng 30 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thường xuyên giao thương với Trung Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy biến thế, thủy sản, sản phẩm may mặc và hàng thủ công mỹ nghệ; hàng nhập khẩu chủ yếu là linh kiện, máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Trung Quốc nhằm góp phần đẩy mạnh tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng, tăng cường kết nối kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.