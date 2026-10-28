Đà Nẵng thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, Liên minh Hợp tác xã thành phố, chuyên gia, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, hiện Đà Nẵng có 760 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, 149 hợp tác xã và tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý đã được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Những mô hình này góp phần phát triển sinh kế gắn với sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền, tạo việc làm và thu nhập cho hội viên phụ nữ.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tuy nhiên, phần lớn mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý vẫn có quy mô nhỏ, hạn chế về năng lực quản trị, tài chính và xây dựng phương án kinh doanh. Việc tiếp cận vốn tín dụng, chuyển đổi số, kết nối thị trường và duy trì đầu ra ổn định còn nhiều khó khăn. Chi phí đầu tư công nghệ, kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng là rào cản đáng kể đối với quá trình chuyển đổi xanh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về các giải pháp, chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi xanh; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong đào tạo, tư vấn, xúc tiến thương mại; mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính sách và các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Các mô hình nông nghiệp sạch, du lịch cộng đồng, sản xuất dược liệu cũng được đề cập nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho phụ nữ khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố ký kết chương trình phối hợp, tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là các mô hình do phụ nữ quản lý, điều hành. Hội thảo đồng thời tổ chức củng cố và ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm, hội thảo hướng đến kết nối, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nguồn lực và từng bước nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể xanh, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi xanh và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.