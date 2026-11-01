Đà Nẵng thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LAM KHUÊ

Theo chương trình phối hợp, hai đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang hợp tác, liên kết; phát huy vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã trong tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và đời sống cho thành viên.

Mục tiêu đáng chú ý đến năm 2030 là tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 37 hợp tác xã và 429 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho 50 hợp tác xã nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Chương trình cũng đặt mục tiêu thu hút thêm 20% số hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; hỗ trợ ít nhất 15% số chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp phát triển thành tổ hợp tác, hợp tác xã.

Phấn đấu có ít nhất 45% số hợp tác xã nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 30% số hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

Theo ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, để hiện thực hóa các mục tiêu này, hai đơn vị xác định công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cơ sở là nhiệm vụ xuyên suốt.

Trong đó, chú trọng vận động những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc làm nòng cốt thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã; phát huy vai trò của các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong tập hợp hội viên, tổ chức sản xuất và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Bên cạnh phát triển số lượng, chương trình đặt trọng tâm củng cố tổ chức, hoàn thiện điều lệ, quy chế hoạt động; hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và đa dạng hóa dịch vụ cung ứng đầu vào, đầu ra cho thành viên.

Việc kết nối giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng để mở rộng quy mô sản xuất, ổn định đầu ra và nâng cao giá trị nông sản.

Các mô hình liên kết sẽ được hỗ trợ phát triển gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và chuyển đổi số; hướng đến sản xuất xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, hai đơn vị phối hợp hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương, thành phố và Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố.

Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cũng được chú trọng thông qua các hội nghị, hoạt động kết nối sản xuất và hệ thống phân phối của các hợp tác xã.

100% cán bộ Hội Nông dân các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể được trang bị kiến thức về Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chính sách liên quan; ít nhất 90% cán bộ hợp tác xã nông nghiệp do Hội Nông dân hỗ trợ thành lập được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi; tạo điều kiện để các mô hình hiệu quả được tham quan, học tập và nhân rộng.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa hai đơn vị. Ảnh: LAM KHUÊ

Để triển khai chương trình, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo hội nông dân các xã, phường phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách hỗ trợ hội viên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; vận động cán bộ, hội viên trở thành sáng lập viên, thành viên các mô hình kinh tế hợp tác.

Đồng thời, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất nông sản an toàn và ứng dụng công nghệ cao.

Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp UBND các xã, phường và hội nông dân cơ sở khảo sát, đánh giá hoạt động của các mô hình kinh tế; tư vấn thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã và hướng dẫn tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố.

Đơn vị cũng ưu tiên chuyển giao các đề án hỗ trợ vốn, ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các khâu giống, công nghệ sinh học, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Hai bên thống nhất định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời bổ sung nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương; đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Hội Nông dân thành phố và Liên minh Hợp tác xã thành phố ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: LAM KHUÊ

Việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 tạo cơ sở để hai đơn vị phát huy chức năng, thế mạnh trong hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn thành phố.