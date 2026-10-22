Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế số từ thương mại điện tử, thanh toán số

Sáng 22/10, Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng năm 2026”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp liên quan đến phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử gắn với logistics, thúc đẩy thanh toán số an toàn, kết hợp thương mại điện tử với du lịch và kinh tế đêm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đề ra lộ trình giai đoạn 2026–2030 để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế số Đà Nẵng đạt mục tiêu chiếm 27% GRDP thành phố năm 2026.