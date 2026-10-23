Đà Nẵng thúc đẩy kết nối, tăng cường hợp tác với các đối tác, địa phương của Trung Quốc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) làm việc với Đại sứ Phạm Thanh Bình. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Phạm Thanh Bìnhcùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Phạm Thanh Bình. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn Đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác đối ngoại, thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Trung Quốc. Đồng thời thông tin khái quát tình hình phát triển của Đà Nẵng và các hoạt động trong chuyến công tác của lãnh đạo thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đại sứ Phạm Thanh Bình tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng kết nối đối tác, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, cảng biển, logistics và công nghệ cao.

Thành phố mong muốn được hỗ trợ giới thiệu nhà đầu tư có năng lực, uy tín; xúc tiến thương mại, du lịch, kết nối hàng không; mở rộng hợp tác đào tạo, y tế và giao lưu nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Trao đổi với đoàn, Đại sứ Phạm Thanh Bình mong muốn quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Trung Quốc tiếp tục phát triển thiết thực, phù hợp với nhu cầu và định hướng của thành phố.

Đại sứ đề nghị, bên cạnh kết nối với các địa phương có nét tương đồng, Đà Nẵng nghiên cứu mở rộng quan hệ với những địa phương có thế mạnh về công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, thương mại tự do để trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với CRCC16, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn giới thiệu định hướng phát triển của Đà Nẵng; đề nghị doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng giao thông kết nối cảng biển và logistics, nhất là kết nối đường sắt với cảng biển, bố trí ga hàng hóa, bãi container và trung tâm logistics.

Thành phố Đà Nẵng mong muốn tìm hiểu khả năng hợp tác về đường sắt, hạ tầng đô thị; trao đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ thi công, vận hành và bảo trì công trình. Các phương án cần phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế, hiệu quả đầu tư và quy định của Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại khuôn trước Tượng Bác tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tăng cường trao đổi chuyên gia, bồi dưỡng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, gắn hợp tác với chuyển giao kiến thức và sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam và mời lãnh đạo, chuyên gia CRCC16 đến Đà Nẵng khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác cụ thể.