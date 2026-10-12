Đà Nẵng thúc đẩy, kết nối hợp tác điện ảnh quốc tế tại Liên hoan Phim quốc tế Busan 2026

Toạ đàm có sự tham dự của các nhà quản lý, nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia điện ảnh Việt Nam, Hàn Quốc và các đối tác quốc tế. Tại đây, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chia sẻ định hướng phát triển DANAFF Industry Days trở thành không gian kết nối thị trường điện ảnh quốc tế, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành phim và kết nối các dự án với nhà đầu tư, nhà sản xuất, đối tác đồng sản xuất. Thành phố đồng thời chú trọng quảng bá hệ thống bối cảnh quay, hoàn thiện các điều kiện hỗ trợ sản xuất phim và phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ liên quan. Trong đó, bộ chỉ số PAI (Production Attraction Index – Chỉ số thu hút đoàn làm phim) được đánh giá là công cụ hữu ích để nhận diện lợi thế, xác định những nội dung cần cải thiện, nâng cao năng lực thu hút các đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Với thông điệp “Kết nối”, Đà Nẵng hướng đến xây dựng DANAFF Industry Days thành cầu nối tin cậy giữa điện ảnh Việt Nam với thế giới.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ tại Toạ đàm

Cùng ngày, sự kiện Vietnam Night đã quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, nhà làm phim, nhà sản xuất, nghệ sĩ và đối tác điện ảnh Việt Nam, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Tại chương trình, VFDA giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam và DANAFF, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển điện ảnh Đà Nẵng thông qua các video giới thiệu địa phương và một số dự án điện ảnh Việt Nam.

Thông qua sự kiện, Đà Nẵng tiếp tục giới thiệu hình ảnh thành phố giàu tiềm năng văn hóa, sáng tạo và phát triển điện ảnh; đồng thời thể hiện mong muốn đưa DANAFF trở thành điểm kết nối các nhà làm phim, dự án và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng điện ảnh quốc tế. Thông điệp “Hãy đến Đà Nẵng, đến với DANAFF - nơi những câu chuyện mới bắt đầu” là lời mời gọi các nhà làm phim và đối tác quốc tế đến khảo sát bối cảnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, khám phá tiềm năng sáng tạo của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quảng bá DANAFF tại Vietnam Night với thông điệp “Hãy đến Đà Nẵng, đến với DANAFF - nơi những câu chuyện mới bắt đầu”

Việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác điện ảnh quốc tế, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và thúc đẩy phát triển điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo. Qua đó, thành phố từng bước nâng cao năng lực thu hút các dự án sản xuất phim, hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến làm phim có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

P.V