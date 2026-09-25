Đà Nẵng thúc đẩy kết nối cung - cầu và chuyển giao công nghệ trong sản xuất công nghiệp

Đại diện Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chia sẻ về Hệ thống AI 3D Vision cho robot bin picking trong sản xuất công nghiệp. Ảnh: TÂM ĐAN

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 (ký kết ngày 6/7/2026).

Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/2/2026 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” năm 2026.

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu nhiều công nghệ nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp.

Tiêu biểu như: Hệ thống AI 3D Vision cho robot bin picking trong sản xuất công nghiệp; phun phủ kim loại phục hồi và bảo vệ chi tiết máy - giải pháp an toàn và hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp nặng; giải pháp tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây/điện toán biên, tự động hóa và robotics nhằm tăng cường năng lực giám sát, vận hành các hệ thống công nghiệp và năng lượng.

Đại diện Phòng Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) chia sẻ các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ trên địa bàn thành phố.

Hội thảo là diễn đàn kết nối giữa các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để trao đổi nhu cầu công nghệ, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất...

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với vai trò, vị thế là đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước, sẽ có nhiều công nghệ tiên tiến giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng; đồng thời quan tâm, hỗ trợ triển khai cũng như có thêm nhiều chương trình ứng dụng thiết thực tại thành phố.