Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam; đồng thời cảm ơn Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ thành phố trong nhiều hoạt động hợp tác thời gian qua.

Giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và những lĩnh vực mũi nhọn thành phố tập trung triển khai, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại; phát triển giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, liên kết giáo dục và đào tạo, hợp tác cấp địa phương giữa Đà Nẵng và Tây Ban Nha thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) trao quà lưu niệm đến Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ tiếp tục làm cầu nối giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có thế mạnh của Tây Ban Nha đến khảo sát môi trường đầu tư tại Đà Nẵng, đặc biệt là vào các dự án trọng điểm của thành phố; tiếp tục xem xét, kết nối để thành phố Đà Nẵng ký kết hợp tác với một chính quyền địa phương cấp tỉnh của vùng Catalonia với quy mô tương đồng, tiềm năng phát triển đa dạng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của thành phố Đà Nẵng; khẳng định Tây Ban Nha luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng và mong muốn hai bên sẽ triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư nhằm thúc đẩy quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác ở nhiều lĩnh vực, nhằm khai thác tối đa thế mạnh và tiềm năng của cả hai bên; tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa; đưa tiếng Tây Ban Nha vào giảng dạy trong trường học tại Đà Nẵng…