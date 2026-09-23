Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác với San Francisco, kết nối hệ sinh thái công nghệ Silicon Valley (Hoa Kỳ)

Buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với chính quyền thành phố San Francisco (Hoa Kỳ). Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tại buổi làm việc với đại diện chính quyền San Francisco, hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng gồm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giáo dục, đào tạo và trao đổi chuyên gia; văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch; phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất thiết lập đầu mối liên hệ giữa hai địa phương, lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên để triển khai chương trình cụ thể và nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền hai thành phố.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Tập đoàn NVIDIA. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Giám đốc Quan hệ quốc tế Văn phòng chính quyền thành phố San Francisco Penny Coulter thống nhất duy trì trao đổi, tăng cường kết nối; đề xuất kết nối doanh nghiệp AI của San Francisco với Đà Nẵng; thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xúc tiến du lịch, nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng Đà Nẵng - San Francisco.

Làm việc với Tập đoàn NVIDIA, đoàn công tác trao đổi về những năng lực cốt lõi Đà Nẵng cần xây dựng để trở thành “Thành phố AI”; khả năng đồng hành với Đà Nẵng hợp tác về hạ tầng AI, hệ sinh thái doanh nghiệp, phát triển nhân lực và lựa chọn dự án cụ thể có thể triển khai từ năm 2027.

Đoàn công tác tham quan trụ sở NVIDIA. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tầm nhìn xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố AI - Da Nang AI City”, hướng tới một trong những đô thị tiên phong về AI tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Bà Shilpa Kolhatkar, Giám đốc toàn cầu phụ trách Chương trình AI Quốc gia, Tập đoàn NVIDIA trao đổi về chiến lược AI của NVIDIA, mô hình NVIDIA AI Nations và hợp tác với chính phủ; kinh nghiệm xây dựng năng lực Sovereign AI, hạ tầng AI, AI Factory và nền tảng GPU Computing; các mô hình, chương trình AI NVIDIA đã triển khai tại các quốc gia và thành phố trên thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc tọa đàm kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia tại Silicon Valley. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì tọa đàm kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia tại Silicon Valley. Tham dự có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, cùng các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và quỹ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Chuyên gia trao đổi tại phiên đối thoại. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của việc kết nối mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Silicon Valley đối với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu các chính sách, hệ sinh thái hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Các đại biểu trao đổi về cơ hội hợp tác trong AI, bán dẫn, hạ tầng trung tâm dữ liệu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Trao thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Cyfendo, Inc. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Qua tọa đàm, Đà Nẵng mong muốn mở rộng kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Silicon Valley, tạo thêm cơ hội trao đổi tri thức, thu hút nguồn lực công nghệ và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.