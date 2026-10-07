Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp Nga

Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga Igor Samvelovich Bayazov cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trực tiếp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga.

Tại buổi tiếp, ông Igor Samvelovich Bayazov bày tỏ vui mừng khi trở lại Đà Nẵng, đánh giá cao sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và du lịch. Tân Tổng Lãnh sự cảm ơn lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng đã hỗ trợ tổ chức thành công điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Duma Quốc gia Nga cho đông đảo công dân Nga đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng.

Theo ông Igor Samvelovich Bayazov, lượng du khách Nga đến Đà Nẵng và khu vực miền Trung Việt Nam, trong đó có Hội An, đang tăng nhanh. Ông cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga, trong đó có tỉnh Yaroslavl; tăng cường thu hút doanh nghiệp Nga đầu tư và đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng hoan nghênh ông Igor Samvelovich Bayazov nhận nhiệm vụ Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, khẳng định cuộc gặp góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng bày tỏ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với Việt Nam; khẳng định thành phố luôn coi trọng, gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Liên bang Nga và chủ động thúc đẩy hợp tác cụ thể, thực chất với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nga.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng tổ chức 2 đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác tại Nga. Đáng chú ý, đoàn công tác do Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng lập pháp vùng Leningrad nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Thành phố cũng đang xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND thành phố với Chính quyền tỉnh Nizhny Novgorod.

Về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị Tổng Lãnh sự hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp Nga tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng cảng biển, logistics và chuyển đổi số. Hai bên tăng cường hợp tác về giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng với các trường đại học của Nga; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết nhân dân hai nước.

Đà Nẵng đề nghị Tổng Lãnh sự hỗ trợ xúc tiến mở rộng các đường bay trực tiếp từ những thành phố lớn của Nga đến Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy dòng khách Nga đến thành phố và khu vực miền Trung Việt Nam. Thành phố cũng mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đối tác Nga trong hoạch định chính sách, quản trị đô thị thông minh, phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, văn hóa, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực.