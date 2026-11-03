Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đầu tư tại Sydney (Australia)

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Ảnh: Đ.C.T

Các hoạt động tập trung thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, gắn với những động lực tăng trưởng mới của thành phố.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo

Ngày 2/11, đoàn đến làm việc với Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Tiếp đoàn có TS. Alana Piper, Phó Hiệu trưởng phụ trách đối ngoại và hợp tác; Giáo sư Eryk Dutkiewicz, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin phụ trách quốc tế, cùng đại diện các khoa, đơn vị nghiên cứu.

Hai bên trao đổi về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng giới thiệu định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ số và tự động hóa.

Đại diện UTS chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, khả năng ứng dụng và tạo giá trị cho cộng đồng.

Trong khuôn khổ trao đổi, các bên quan tâm khả năng phát triển những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể về công nghệ số, quản lý thông minh, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ sư.

Đáng chú ý, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) và UTS đã có biên bản làm việc từ tháng 5/2026, tạo cơ sở tiếp tục tìm hiểu hợp tác R&D, kết nối chuyên gia và doanh nghiệp. Những đề xuất mới đang được hai bên nghiên cứu theo nhu cầu và điều kiện triển khai thực tế.

Tọa đàm Đà Nẵng - Australia: Hướng đến dự án cụ thể

Tại UTS, đoàn công tác thành phố tham dự tọa đàm “Da Nang - Australia Nexus: Advancing International Partnerships” (Đà Nẵng - Điểm hội tụ và kết nối hợp tác với Australia), với khoảng 60 đại biểu đại diện các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tham dự.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney phát biểu chào mừng tại tọa đàm. Ảnh: Đ.C.T

Tham dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; đại diện UTS, Đại học New South Wales (UNSW), Đại học Macquarie, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, đổi mới sáng tạo tại Australia.

Phát biểu tại tọa đàm, TS. Alana Piper nhấn mạnh hiệu quả của mô hình liên kết giữa chính quyền, trường đại học và doanh nghiệp trong chuyển hóa tri thức thành giải pháp có khả năng ứng dụng.

Đại diện UTS giới thiệu một số kinh nghiệm hợp tác với Việt Nam, trong đó có nghiên cứu giám sát môi trường biển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp AI trong tìm kiếm, cứu nạn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực công nghệ và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia hai nước.

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển AI, vi mạch bán dẫn, dữ liệu lớn, tự động hóa, trung tâm dữ liệu và công nghệ xanh; đồng thời mong muốn kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Australia để thúc đẩy đào tạo chuyên gia, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu tiềm năng của thành phố sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, các chính sách phát triển công nghệ chiến lược và những động lực tăng trưởng mới như Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Khu công nghệ cao và các khu công nghệ số tập trung.

Đại diện các nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp Australia trao đổi về khả năng sử dụng UAV trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và dịch vụ; đồng thời giới thiệu hướng phát triển nền tảng AI phục vụ khai thác, phân tích dữ liệu trong điều kiện cần bảo đảm quyền riêng tư và an toàn dữ liệu.

Một số ý kiến đề nghị Đà Nẵng xác định nhu cầu cụ thể để các nhóm kỹ thuật có thể đánh giá giải pháp và phương án thử nghiệm phù hợp.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đ.C.T

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thông tin, Đà Nẵng đang nghiên cứu đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp; việc triển khai UAV phải đáp ứng yêu cầu pháp luật về quốc phòng, an ninh và quản lý hoạt động bay.

Đối với giải pháp AI liên quan Trung tâm tài chính quốc tế, thành phố sẵn sàng tiếp nhận thông tin, làm việc với các cơ quan liên quan để đánh giá khả năng hợp tác. Các nội dung này được đặt ra trên tinh thần nghiên cứu, trao đổi, chưa phải cam kết triển khai dự án.

Các chuyên gia Australia cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết nối trực tiếp đến từng khoa, phòng thí nghiệm và nhóm nghiên cứu, làm rõ quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế huy động nguồn lực và vai trò của doanh nghiệp trong thương mại hóa công nghệ.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney bày tỏ quan tâm đến hợp tác dài hạn trong công nghệ, giáo dục, tài chính và du lịch; một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch trao đổi về khả năng tìm hiểu môi trường kinh doanh, phát triển hoạt động kỹ thuật tại Đà Nẵng.

Kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh 3 định hướng hợp tác: phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia và đào tạo nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy công nghệ xanh, năng lượng sạch, lưới điện thông minh và kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời đề nghị các đối tác tiếp tục trao đổi trực tiếp về nhu cầu, đầu mối, điều kiện thực hiện và những chương trình có khả năng triển khai.

Tìm hiểu UTS Rapido - Từ nghiên cứu đến sản phẩm ứng dụng

Ngay sau tọa đàm, đoàn công tác thành phố tìm hiểu UTS Rapido, đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) ứng dụng trong UTS. Mô hình được tổ chức nhằm kết nối năng lực của nhà khoa học, đội ngũ kỹ sư với nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp; qua đó đưa kết quả nghiên cứu qua các bước thiết kế, chế tạo nguyên mẫu, thử nghiệm, kiểm chứng kỹ thuật và hoàn thiện sản phẩm.

Đoàn công tác thăm mô hình Rapido. Ảnh: Đ.C.T

Đại diện Rapido giới thiệu phương thức vận hành theo dự án, với sự tham gia của kỹ sư cơ điện tử, phần mềm, thiết kế sản phẩm, chuyên gia nghiên cứu và quản lý kỹ thuật. Đơn vị khai thác năng lực phòng thí nghiệm của UTS, đồng thời thực hiện các hợp đồng phát triển công nghệ phục vụ doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý là quy trình nghiên cứu được gắn với yêu cầu kỹ thuật, thời hạn và khả năng ứng dụng cụ thể, thay vì chỉ dừng ở kết quả học thuật.

Tại đây, đoàn được giới thiệu dự án ứng dụng học máy, hình ảnh vệ tinh và UAV để theo dõi các giai đoạn sinh trưởng của cây nho. Hình ảnh viễn thám được đối chiếu với dữ liệu thu thập tại vườn nho, phục vụ xây dựng mô hình nhận diện và hỗ trợ quản lý sản xuất nông nghiệp.

Một sản phẩm khác là robot kích thước nhỏ có khả năng di chuyển trong ống quan trắc dưới đất để tự động ghi nhận hình ảnh rễ cây. Giải pháp giúp thay thế một phần công việc chụp ảnh thủ công, tạo chuỗi dữ liệu liên tục phục vụ nghiên cứu.

Theo nhóm phát triển, dự án đã có kết quả thử nghiệm thực địa ban đầu và đang triển khai chế tạo khoảng 250 thiết bị. Đoàn cũng tìm hiểu hệ thống đo phân bố áp lực của trang phục, giúp doanh nghiệp kiểm chứng tính năng và hoàn thiện thiết kế trước khi sản xuất.

Từ mô hình Rapido, đoàn quan tâm cơ chế kết nối doanh nghiệp với trường đại học, phương pháp xác định bài toán đặt hàng, quản trị dự án R&D và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đây là kinh nghiệm có thể nghiên cứu vận dụng trong việc phát triển các dịch vụ nghiên cứu ứng dụng, tự động hóa, quản lý hạ tầng số và công nghệ môi trường tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu công nghệ số và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Việc lựa chọn nội dung hợp tác cụ thể sẽ tiếp tục được xem xét theo khả năng kỹ thuật và nhu cầu doanh nghiệp.

Đoàn công tác thăm, làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Đ.C.T

Mở rộng hợp tác với Chính quyền bang New South Wales

Chiều 2/11, đoàn làm việc với Cơ quan Đầu tư bang New South Wales (Investment NSW). Tiếp đoàn có bà Rebecca McPhee, Phó Tổng Thư ký phụ trách Investment NSW, thuộc cơ quan hành chính của Thủ hiến bang; cùng đại diện các bộ phận phụ trách Đông Nam Á, đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác quốc tế.

Bà Rebecca khẳng định NSW coi trọng quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực chính quyền, doanh nghiệp, giáo dục, khoa học và công nghệ. Chiến lược Thương mại và Đầu tư của NSW đến năm 2035 xác định Việt Nam là một thị trường ưu tiên, mở ra điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối với Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng giới thiệu những lợi thế của Đà Nẵng về vị trí địa lý, hạ tầng cảng biển, hàng không, logistics, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, di sản và nguồn nhân lực.

Đồng thời đề xuất 5 nhóm hợp tác: xúc tiến đầu tư, thương mại và công nghiệp công nghệ cao; giáo dục, đào tạo nhân lực, trong đó có nâng cao năng lực tiếng Anh; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững; du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đề nghị phía NSW hỗ trợ kết nối, tìm hiểu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa Đà Nẵng và thành phố Sydney.

Đại diện Investment NSW giới thiệu Chiến lược Đổi mới sáng tạo NSW đến năm 2035 (Innovation Blueprint 2035), với 5 trụ cột triển khai gồm định hướng chiến lược, nguồn vốn, không gian đổi mới sáng tạo, con người và kết nối hệ sinh thái.

Nhiều chương trình được chia sẻ như hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm khả thi, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác nghiên cứu với trường đại học, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đại diện phía NSW giới thiệu mô hình khu đổi mới sáng tạo Tech Central, hệ thống không gian hỗ trợ khởi nghiệp và cơ chế kết nối nhà nghiên cứu với doanh nghiệp trong ngành bán dẫn.

Các mô hình này gợi mở cách tổ chức hệ sinh thái R&D, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và thu hút nhân lực chất lượng cao; phù hợp để các cơ quan chức năng Đà Nẵng tiếp tục tìm hiểu, đối chiếu với yêu cầu phát triển trong nước.

Về giáo dục, Investment NSW cho biết các trường đại học của bang đã thiết lập nhiều chương trình đào tạo và nghiên cứu với Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu mạng lưới cựu sinh viên, gợi mở khả năng tổ chức hoạt động kết nối tại Đà Nẵng; sẵn sàng giới thiệu các trường đại học và cơ sở đào tạo có năng lực để trao đổi về chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên của thành phố.

Trong phần thảo luận, đại diện các cơ quan chuyên môn của Đà Nẵng đề xuất tăng cường hợp tác về quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và phòng, chống ngập lụt; quản lý chất thải và kinh tế tuần hoàn; ứng dụng GIS, AI trong quản lý dữ liệu đất đai; nông nghiệp công nghệ cao; quan trắc môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm kê khí nhà kính.

Trao đổi về nhu cầu phát triển giải pháp thanh toán quốc tế phục vụ du khách và doanh nghiệp, gắn với định hướng fintech của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney. Ảnh: Đ.C.T

Hai doanh nghiệp công nghệ Australia là EzyRemit và HeyLink.me giới thiệu giải pháp thanh toán xuyên biên giới, nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân xây dựng hiện diện số.

Các doanh nghiệp cho biết đã có hoạt động hoặc khách hàng tại Việt Nam, đồng thời quan tâm tìm hiểu cơ hội phát triển thị trường, trong đó có Đà Nẵng. Kết thúc chương trình, Investment NSW thông tin sẽ kết nối với đầu mối thương mại và đầu tư của bang tại Hà Nội để tiếp tục trao đổi các đề xuất hợp tác phù hợp.

Đây là hướng tiếp nối cụ thể của cuộc làm việc; các nội dung được thảo luận chưa đồng nghĩa với quyết định đầu tư hoặc thỏa thuận đã ký kết.

Thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Sau chương trình làm việc với Investment NSW, đoàn đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ thông tin về quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia, kinh nghiệm trong giáo dục quốc tế, quản lý đô thị và kết nối đối tác.

Đối với định hướng phát triển quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Australia, Tổng Lãnh sự lưu ý cần lựa chọn đối tác trên cơ sở chức năng, thẩm quyền và thế mạnh thực tế; đồng thời khẳng định cơ quan đại diện sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ kết nối với chính quyền địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cảm ơn Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng cùng cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện đã đồng hành, hỗ trợ nhiều hoạt động đối ngoại và kết nối đối tác của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có không gian phát triển mới và cần khai thác tốt lợi thế riêng, phát triển các động lực như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hoạt động đối ngoại phải có trọng tâm, tiếp cận đúng đối tác và hướng tới kết quả hợp tác cụ thể.

Chương trình công tác tại Sydney trong ngày 2/11 đã tạo thêm các kết nối giữa Đà Nẵng với cơ sở đào tạo, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến đầu tư và cơ quan đại diện ngoại giao.

Những nội dung được trao đổi là cơ sở để thành phố tiếp tục làm việc với các đầu mối liên quan, xác định đề xuất phù hợp và từng bước cụ thể hóa cơ hội hợp tác phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.