Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc với Phòng Công nghiệp và Thương mại Vùng Marrakech Safi (Ma-rốc).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Đà Nẵng là một trong 10 thành phố lớn tốt nhất Đông Nam Á, Top 10 địa điểm tốt nhất để sống ở nước ngoài. Thành phố có hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế, Khu thương mại tự do, Khu Kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp; đồng thời đang phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ và logistics. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng sở hữu những thế mạnh riêng có trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ. Thành phố Đà Nẵng là nơi duy nhất sở hữu cùng lúc 2 Di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, Di tích bia Ma Nhai được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Vùng Marrakech–Safi có nhiều kinh nghiệm đáng quan tâm trong phát triển thương mại, du lịch và thủ công mỹ nghệ. Vì vậy, Đà Nẵng mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường và gắn kết sản xuất thủ công với phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, Đà Nẵng đề xuất tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và tổ chức xúc tiến thương mại hai bên; nghiên cứu phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu doanh nghiệp, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc tại Ma-rốc

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Đà Nẵng định hướng hình thành các sản phẩm văn hóa có thương hiệu, từ thủ công mỹ nghệ gắn di sản, lễ hội, trải nghiệm sáng tạo đến du lịch văn hóa và kinh tế đêm. Vì vậy thành phố đề nghị Phòng Công nghiệp và Thương mại Vùng Marrakech Safi chia sẻ cách thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thiết kế sản phẩm, sở hữu trí tuệ, kênh phân phối quốc tế và thương mại điện tử; đồng thời trao đổi mô hình phối hợp chính quyền – hiệp hội – nghệ nhân – doanh nghiệp.

Về bước đi cụ thể, hai bên có thể trao đổi danh mục sản phẩm và nhu cầu thị trường, tổ chức phiên kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp, lựa chọn nhóm sản phẩm thủ công phù hợp để thử nghiệm quảng bá và phối hợp giới thiệu tour kết hợp di sản – làng nghề – trải nghiệm bản địa. Đà Nẵng mong được tìm hiểu thêm tiêu chí đánh giá hiệu quả xúc tiến theo số đối tác kết nối, giao dịch hình thành và khả năng duy trì đầu ra cho cộng đồng sản xuất.

Chúng tôi đặc biệt mong muốn hai bên xác định đầu mối liên hệ cụ thể để tiếp tục trao đổi thông tin, kết nối đối tác và từng bước triển khai những hoạt động hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi địa phương.

PV