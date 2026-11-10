Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác thực chất với New Zealand về công nghệ, giáo dục và phát triển xanh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại tọa đàm, chia sẻ định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của Đà Nẵng.

Tại tọa đàm, đại diện Đà Nẵng giới thiệu không gian phát triển mới của thành phố sau sáp nhập, các lợi thế về hạ tầng, dịch vụ, nguồn nhân lực, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; đồng thời giới thiệu tiềm năng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiến sĩ James Kember, nguyên Đại sứ New Zealand tại Việt Nam giai đoạn 2006–2009, Chủ tịch Viện Các vấn đề quốc tế New Zealand (NZIIA), quan tâm đến bài toán bảo đảm nguồn nước cho phát triển đô thị, công nghiệp và các cơ sở công nghệ sử dụng nhiều năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Từ câu hỏi này, các đại biểu trao đổi về nhu cầu nghiên cứu, quản lý tổng hợp nguồn nước và đa dạng sinh học tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn, một trong những nguồn tài nguyên thiết yếu đối với Đà Nẵng.

Bà Stacey Andrews, chuyên gia kinh tế đô thị của Hội đồng thành phố Palmerston North, giới thiệu thế mạnh của địa phương về nghiên cứu khoa học, Đại học Massey và chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm. Bà đánh giá cao sự chú trọng của Việt Nam đối với chất lượng nguồn nhân lực và đời sống người dân, đồng thời đề nghị xây dựng kênh chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ hai chiều, nhất là công nghệ hạt giống, công nghệ nông nghiệp và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Các đại biểu Đà Nẵng và New Zealand tham dự tọa đàm, trao đổi cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế xanh, ông Ferdinand Balfoort, Chủ tịch Nhóm chuyên gia phương pháp luận về hiệu quả năng lượng thuộc Tổ chức Gold Standard (Thụy Sĩ), chia sẻ kinh nghiệm từ hoạt động kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và xây dựng phương pháp chứng nhận tín chỉ carbon. Ông đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ thị trường carbon, cho rằng đây là cơ hội thúc đẩy các dự án giảm phát thải, đặc biệt trong nông nghiệp. Phía Đà Nẵng bày tỏ quan tâm hợp tác để phát triển các hoạt động tín chỉ carbon, huy động thêm nguồn lực tài chính gắn với bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đánh giá cao những ý kiến trao đổi chân thành, thực chất của các đại biểu và xác định ba định hướng hợp tác trọng tâm giữa Đà Nẵng với các đối tác New Zealand trong thời gian tới. Thứ nhất, thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thứ hai, tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt thúc đẩy đào tạo, trao đổi chuyên gia và hợp tác với các trường đại học New Zealand để chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy tiếng Anh, giáo dục song ngữ tại trường phổ thông. Thứ ba, mở rộng hợp tác về phát triển xanh và bền vững trên cơ sở thế mạnh của New Zealand trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường kết nối du lịch nghỉ dưỡng gắn với dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, đối tác New Zealand tại tọa đàm.

Nhấn mạnh việc chuyển kết quả trao đổi thành hành động, ông Ngô Xuân Thắng đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai bên duy trì liên hệ, lựa chọn những nội dung ưu tiên và chủ động kết nối đối tác. Các kết nối được hình thành tại Wellington được kỳ vọng tiếp tục phát triển thành những sáng kiến mang lại lợi ích cho hai bên, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố.