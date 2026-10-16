Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác thực chất với các địa phương của Nga

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) tiếp tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Igor Baiazov. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng tân Tổng Lãnh sự nhận nhiệm vụ tại thành phố, chúc Tổng Lãnh sự có một nhiệm kỳ thành công.

Đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Tổng Lãnh sự sẽ phát huy vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, cũng như giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương, đối tác của Nga nói riêng.

Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng giữa Việt Nam và Đà Nẵng với các chính đảng, tổ chức của Nga, qua đó tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Đối với quan hệ hợp tác địa phương, Bí thư Thành ủy cho biết, Đà Nẵng hiện duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với một số địa phương của Nga, trong đó có Yaroslavl và Nizhny Novgorod.

Thành phố đang thúc đẩy các hoạt động hợp tác với vùng Leningrad; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nizhny Novgorod giai đoạn đến năm 2030.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Igor Baiazov. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy mong muốn Tổng Lãnh sự quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nga trên những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu phát triển, như thương mại, đầu tư, du lịch, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, y tế, công nghiệp, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thành phố kỳ vọng 2 bên tăng cường giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Khẳng định sẽ luôn đồng hành với Tổng Lãnh sự trong nhiệm kỳ công tác tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng những nỗ lực chung sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác của Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tân Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Igor Baiazov cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và chúc mừng những thành tựu nổi bật Đà Nẵng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức điểm bỏ phiếu phục vụ công dân Nga đang sinh sống, làm việc tại khu vực miền Trung (Việt Nam) trong cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc gia Nga.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tân Tổng Lãnh sự cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chuyển các mối quan hệ và văn kiện hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể, tạo ra kết quả thiết thực. Qua đó, 2 bên tiếp tục phát huy những nền tảng đã có, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, tránh dừng lại ở các thỏa thuận mang tính nguyên tắc.

Về kinh tế, tân Tổng Lãnh sự cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy thu hút đầu tư từ Nga vào Đà Nẵng và khu vực miền Trung; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung tìm hiểu thị trường, mở rộng quan hệ đối tác và tham gia các dự án hợp tác tại những địa phương của Nga...