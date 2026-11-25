Đại diện Tập đoàn BUK thông tin về các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Trước buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn BUK đã tham quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc THACO. Tại cuộc trao đổi, hai bên giới thiệu quá trình phát triển, năng lực sản xuất, lĩnh vực hoạt động và thảo luận các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Ông Marcel Gillen, Giám đốc điều hành Tập đoàn BUK cho biết, BUK là doanh nghiệp quy mô vừa hàng đầu của Đức trong lĩnh vực nhựa kỹ thuật cao cấp, hiện là đối tác của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Trên cơ sở đánh giá năng lực và tiềm năng của THACO, BUK mong muốn hai bên triển khai dự án đánh giá mức độ phù hợp về kỹ thuật, chất lượng trong giai đoạn đầu, sau đó tiến tới ký kết các đơn hàng với quy mô lớn hơn. Về lâu dài, doanh nghiệp cũng tính đến phương án thiết lập cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng nếu nhu cầu thị trường và đơn hàng bảo đảm. Đại diện THACO cho biết, được thành lập năm 1997, đến nay tập đoàn đã phát triển theo mô hình công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, THACO có năng lực sản xuất, cung ứng linh kiện nhựa phục vụ ngành ô-tô, công nghiệp và dân dụng, sẵn sàng trở thành đối tác lâu dài của BUK.

Đánh giá về triển vọng hợp tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cho rằng, hai tập đoàn có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài. Thành phố cam kết hỗ trợ, đồng hành và thúc đẩy quá trình nghiên cứu, hợp tác, phát triển giữa hai doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Lãnh đạo THACO giới thiệu về các dòng xe do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp.

Trước đó chiều 23-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng lãnh đạo Tập đoàn BUK và các nhà đầu tư đã khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, cảng Chu Lai và Tập đoàn An An Hòa; đồng thời giới thiệu khu đất dự kiến đầu tư của hai tập đoàn BUK và KHM tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Núi Thành. Tại buổi làm việc sau chuyến khảo sát, các nhà đầu tư đã trao đổi về định hướng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và những nhu cầu cụ thể khi triển khai dự án tại Đà Nẵng. Đại diện Tập đoàn Karcher (Đức) cho biết, sau hai giai đoạn đầu tư thành công tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp với tổng diện tích hơn 6,2ha, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm mới, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Trung tâm này sẽ phục vụ nghiên cứu công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh trong hoạt động sản xuất.

Đáng chú ý, Karcher đã chủ động giới thiệu, kết nối hai đối tác BUK và KHM đến nghiên cứu, xúc tiến đầu tư tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, hướng đến hình thành hệ sinh thái sản xuất thiết bị làm sạch. Đây được xem là hướng đi có triển vọng, góp phần gia tăng liên kết giữa các doanh nghiệp FDI, đồng thời tạo thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp trong nước.

Trong khi đó, Tập đoàn KHM định hướng mở rộng hoạt động ra thị trường toàn cầu thông qua việc xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị kỹ thuật, giải pháp công nghệ tại Việt Nam. Trước mắt, doanh nghiệp dự kiến đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị mô-tơ với diện tích khoảng 10.000m², công suất khoảng 3 triệu sản phẩm/năm. Nhà đầu tư mong muốn sớm được bố trí quỹ đất sạch, hoàn thành thủ tục đầu tư trong tháng 1-2027 và phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà xưởng vào cuối năm 2027.

Đối với BUK, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam để phát triển sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ. Doanh nghiệp đề nghị thành phố cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch công nghiệp phụ trợ cũng như các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực này.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã trao đổi, làm rõ những vấn đề nhà đầu tư quan tâm liên quan đến chính sách thuế, hải quan, thuê đất, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và quy trình, thủ tục đầu tư, nhất là tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình khẳng định, Đà Nẵng luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu và xúc tiến đầu tư. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu địa điểm xây dựng nhà máy, tổ chức lưu thông hàng hóa và mở rộng sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cùng lãnh đạo THACO đưa đại diện Tập đoàn BUK tham quan nhà máy sản xuất.

Việc các tập đoàn nước ngoài quan tâm, khảo sát và xúc tiến đầu tư tại Chu Lai, cùng sự chủ động kết nối của những doanh nghiệp đã hiện diện tại địa phương như Karcher và THACO, mở ra triển vọng hình thành mạng lưới sản xuất, cung ứng linh kiện và thiết bị công nghiệp. Nếu các kế hoạch hợp tác được hiện thực hóa, đây sẽ là động lực quan trọng để Đà Nẵng thu hút thêm dòng vốn đầu tư chất lượng, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.