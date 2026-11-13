Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển y học trường thọ

Tham dự hội nghị cóPhó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Hội nghị tập trung vào y học trẻ hóa và trường thọ, nằm trong chuỗi sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh toàn cầu Đà Nẵng (Da Nang Global Business Summit Series. Chương trình do Mạng lưới Đầu tư Nước ngoài Đà Nẵng (DNFIN) đồng chủ trì, Công ty Thể thao Công nghệ cao Evo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế Trường thọ và Lão hóa khỏe mạnh Đà Nẵng 2026 (Da Nang Longevity Summit 2026).

Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu quốc tế, gồm các chuyên gia khoa học về lão hóa, bác sĩ lâm sàng, nhà quản lý quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ y tế (MedTech) và đại diện các cơ quan hoạch định chính sách.

Theo Ban tổ chức, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh tại châu Á, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tăng. Dự báo, quy mô thị trường này sẽ tăng từ 940 triệu USD năm 2025 lên 1,79 tỷ USD vào năm 2033, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng sống.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị.

Trong hai ngày 13 và 14/11 diễn ra hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung chuyên sâu như sinh học lão hóa, các chỉ số đánh giá tuổi sinh học, sức khỏe chuyển hóa và thần kinh, y học sức khỏe phụ nữ, cũng như mô hình phát triển hạ tầng du lịch y tế kết hợp chăm sóc sức khỏe trường thọ. Hội nghị có sự tham gia của các nhà nghiên cứu y sinh đến từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cùng các chuyên gia y học lối sống và lãnh đạo đổi mới y tế quốc tế.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn, các đại biểu còn tham gia trải nghiệm các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Đà Nẵng như vận động và luyện thở lúc bình minh; thiền nổi tại Fusion; liệu pháp ánh sáng đỏ; thực hành vận động linh hoạt và hiệu suất thể chất; khoa học dinh dưỡng và ẩm thực trường thọ; đánh giá khả năng phục hồi giấc ngủ và các chỉ số sức khỏe.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Đà Nẵng chú trọng phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, với lợi thế về môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng du lịch và hệ thống y tế ngày càng được đầu tư, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, kết hợp y tế, nghỉ dưỡng và du lịch, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn về chăm sóc sức khỏe và lão hóa khỏe mạnh.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ sự kiện trở thành diễn đàn khoa học có ý nghĩa, tạo cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở y tế và doanh nghiệp trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới, chia sẻ các mô hình và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực y học trường thọ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đà Nẵng cũng khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế tìm hiểu, hợp tác, triển khai các hoạt động trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.