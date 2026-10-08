Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác lao động với bang Thüringen (Đức)

Đại biểu bang Thüringen (bên trái) trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Đại diện đoàn đại biểu bang Thüringen cho biết, hai địa phương đã có nhiều chuyến thăm, trao đổi qua lại. Chuyến công tác lần này của đoàn nhằm kết nối trực tiếp với các tổ chức, đơn vị để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phía Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và một số ngành nghề đang thiếu hụt lao động.

Đoàn công tác đánh giá nguồn nhân lực Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có nhiều tiềm năng để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của bang. Phía Đức lưu ý, việc tuyển chọn cần gắn chặt với yêu cầu chuyên môn, kỹ năng nghề và đặc biệt là năng lực tiếng Đức để người lao động có thể làm việc và thích ứng tốt.

Thông tin về tình hình xuất khẩu lao động, Sở Nội vụ thành phố cho biết hằng năm, Đà Nẵng có gần 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, có gần 2.000 lao động đi theo hợp đồng và hơn 1.000 lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) hiện vẫn là những thị trường được người lao động ưu tiên lựa chọn.

Riêng đối với thị trường Đức, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố chỉ có 12 lao động sang làm việc. Theo Sở Nội vụ, kết quả này vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nhân lực và nhu cầu thực tế của người lao động thành phố.

Để tháo gỡ điểm nghẽn, Sở Nội vụ đề nghị phía bang Thüringen chia sẻ cụ thể hơn về nhu cầu tuyển dụng, các yêu cầu về chuyên môn, chứng chỉ tiếng Đức, mức thu nhập và điều kiện làm việc. Đồng thời, mong muốn bang hỗ trợ kết nối doanh nghiệp của thành phố với các tổ chức, cơ sở có nhu cầu tiếp nhận lao động tại Đức.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đề xuất nghiên cứu phối hợp đào tạo tiếng Đức gắn với kỹ năng nghề, xây dựng cơ chế hợp tác tuyển dụng, đào tạo và tiếp nhận bài bản. Trước mắt, hai bên sẽ ưu tiên lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và các ngành nghề phù hợp với nhu cầu của bang cũng như khả năng cung ứng của Đà Nẵng.