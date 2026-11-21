Buổi làm việc mở ra triển vọng kết nối nguồn nhân lực Đà Nẵng với nhu cầu tuyển dụng của thị trường Nhật Bản. Ảnh: MINH TRANG

Ông Nguyễn Quí Quý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thông tin khái quát tình hình lao động, việc làm của thành phố; nhấn mạnh định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo ông Quý, Nhật Bản là thị trường lao động trọng điểm, thu hút đông đảo lao động thành phố quan tâm nhờ nhu cầu tuyển dụng đa dạng, môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Việc tăng cường kết nối với các tổ chức, nghiệp đoàn và doanh nghiệp Nhật Bản góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm; tạo điều kiện để lao động thành phố được đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và nâng cao thu nhập.

Đại diện Nghiệp đoàn CIC cho biết đơn vị đang quản lý khoảng 690 lao động Việt Nam làm việc tại 130 doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản, thuộc nhiều lĩnh vực như: vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và một số ngành nghề khác.

Năm 2027, Nghiệp đoàn CIC dự kiến tuyển dụng khoảng 500 lao động để cung ứng cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Nhật Bản. Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương trọng điểm được nghiệp đoàn hướng đến trong kế hoạch tuyển dụng thời gian tới.

Đại diện Nghiệp đoàn CIC cũng chia sẻ về chế độ đào tạo và việc làm nhằm phát triển kỹ năng tại Nhật Bản; thông tin về định hướng tiếp nhận lao động nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cùng các yêu cầu đối với người lao động khi tham gia chương trình.

Đặc biệt, nghiệp đoàn có các chính sách học bổng hỗ trợ lao động sang làm việc tại Nhật Bản, tiêu biểu như hỗ trợ chi phí học tập đạt trình độ tiếng Nhật N5 với mức khoảng 13 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị Nghiệp đoàn CIC hỗ trợ kết nối GVC VINA với các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng, tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp, nắm bắt yêu cầu thực tế và xây dựng phương án tuyển chọn, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực phù hợp.

Đồng thời, đề nghị nghiệp đoàn có văn bản chính thức gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện các chính sách ưu tiên hỗ trợ lao động thành phố Đà Nẵng như: hỗ trợ chi phí học tiếng Nhật N5, cho mượn trước chi phí học tập cho 20 lao động, hỗ trợ học phí tiếng Nhật cho lao động có trình độ N3 sau nhập cảnh.