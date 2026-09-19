Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác công nghệ cao với các đối tác Hàn Quốc

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 19/9, tại Seoul, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm Hợp tác tương lai Đà Nẵng-Hàn Quốc năm 2026, nhằm giới thiệu định hướng phát triển của thành phố và tăng cường kết nối với các cơ quan, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Tham dự Tọa đàm có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Han Jung-il; đại diện các ban, sở, ngành của thành phố cùng các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác công nghệ của Hàn Quốc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu định hướng phát triển, môi trường đầu tư và những lĩnh vực thành phố ưu tiên hợp tác; đồng thời khẳng định quyết tâm mở rộng kết nối với các đối tác Hàn Quốc trong công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho rằng, Đà Nẵng là một trong những địa phương của Việt Nam được người dân Hàn Quốc biết đến nhiều. Cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại thành phố không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, mà còn là cầu nối tự nhiên, góp phần củng cố sự hiểu biết và tin cậy giữa hai nước.

Đại sứ Vũ Hồ phát biểu chào mừng sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Theo Đại sứ Vũ Hồ, hợp tác giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc đã có nền tảng thuận lợi về giao lưu nhân dân, du lịch, dịch vụ và đầu tư. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới là đưa hợp tác đi vào chiều sâu, chuyển mạnh sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao như điện tử, công nghiệp bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, phần mềm và nghiên cứu-phát triển.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh hiệu quả của hoạt động kết nối không chỉ được đánh giá bằng số lượng người tham dự hay số cuộc gặp, mà trước hết phải thể hiện ở chất lượng đối tác, nội dung trao đổi và khả năng chuyển các đề xuất thành công việc cụ thể. Các chương trình hợp tác cần xác định rõ cơ quan đầu mối, lộ trình thực hiện và kết quả có thể đo đếm được.

Đối với thu hút đầu tư, Đà Nẵng cần quan tâm không chỉ đến số dự án hoặc quy mô vốn, mà còn đến năng lực mới do dự án tạo ra cho thành phố, trong đó có đội ngũ kỹ sư, việc làm chất lượng cao, năng lực nghiên cứu và khả năng tham gia của doanh nghiệp địa phương vào chuỗi sản xuất của các tập đoàn Hàn Quốc.

Trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, hợp tác cần gắn chặt với đào tạo và nâng cao năng lực tiếp nhận. Hai bên có thể thúc đẩy các chương trình cùng nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm sản phẩm; tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với trường đại học, cơ sở nghiên cứu; tiếp nhận sinh viên thực tập và đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về khả năng kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với các khu công nghệ, khu công nghiệp, trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Đà Nẵng; đồng thời thảo luận những điều kiện cần thiết để thu hút chuyên gia, phát triển nguồn nhân lực và hình thành các dự án hợp tác lâu dài.

Tại sự kiện diễn ra lễ ký các biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng và hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Một điểm nhấn của chương trình là lễ ký các biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng và hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn. Các văn kiện ký kết tạo cơ sở để các bên tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, kết nối doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp thành phố Đà Nẵng trong kết nối với các tập đoàn, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu và địa phương Hàn Quốc; hỗ trợ trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác phù hợp và tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hợp tác.

Tọa đàm góp phần mở rộng kênh hợp tác trực tiếp giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc, hướng tới hình thành các dự án công nghệ có chất lượng, các chương trình đào tạo thiết thực và những mối liên kết ổn định, lâu dài.