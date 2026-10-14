Đà Nẵng thúc đẩy du lịch xanh bền vững

Chiều 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng – Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững”.

Hội nghị là hoạt động bám sát định hướng Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng – Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững”.

Chuyển đổi xanh bắt đầu từ những việc làm nhỏ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang tăng trưởng xanh, ngành du lịch thành phố đã và đang xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả vận hành và sức cạnh tranh.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường du lịch như phân loại chất thải tại nguồn, nhiều hoạt động cộng đồng nâng cao nhận thức thực hành du lịch xanh.

Bà Nguyễn Thị Hoài An cho rằng, chuyển đổi xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản đầu tư lớn, mà có thể bắt đầu từ những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, như tiết kiệm điện, nước, giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

“TP. Đà Nẵng có hơn 2.400 cơ sở lưu trú du lịch và hơn 67.000 phòng, cùng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên nước, giảm thiểu chất thải và cải thiện chất lượng dịch vụ theo hướng bền vững”, bà Nguyễn Thị Hoài An nói và cho biết, trên cơ sở đó, TP. Đà Nẵng đã ban hành Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng – Da Nang Green Stay, tạo cơ sở khuyến khích các cơ sở lưu trú chủ động thực hành xanh, từng bước cải thiện hoạt động vận hành phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng.

Từ các cơ sở lưu trú thực hành xanh, Sở sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, các khu, điểm du lịch sinh thái, làng nghề và cộng đồng địa phương; khuyến khích đưa sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP và trải nghiệm văn hóa bản địa vào các chương trình phục vụ du khách. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm du lịch xanh có tính liên kết, tạo hành trình trải nghiệm đồng bộ, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục phát huy lợi thế của không gian du lịch phía Nam để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, làng nghề, sinh thái nông nghiệp và ẩm thực bản địa, qua đó mở rộng không gian trải nghiệm, khuyến khích khách lưu trú lâu hơn và góp phần phân bổ lợi ích du lịch hài hòa hơn trên địa bàn thành phố.

Sử dụng năng lượng xanh hơn là bước chuyển quan trọng của du lịch xanh

Tại hội nghị, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều nội dung để thúc đẩy du lịch Đà Nẵng xanh, bền vững.

Trong đó, nổi bật là việc ứng dụng công nghệ số và hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các cơ sở lưu trú quy mô lớn để giảm phát thải ra môi trường.

Bà Nguyễn Mai Bích Tiên, Quản lý phát triển kinh doanh GreenYellow Việt Nam cho rằng, chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu trong ngành du lịch. “Chuyển đổi xanh không đơn thuần là trách nhiệm với môi trường mà là một tiêu chuẩn chất lượng, giá trị thị trường và là thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, sử dụng năng lượng xanh hơn, hiệu quả hơn là bước chuyển dịch quan trọng”, bà Nguyễn Mai Bích Tiên nói và cho hay, hiện nay tại các cơ sở du lịch, từ 60% đến 70% chi phí năng lượng đến từ hệ thống làm mát HVAC và lò hơi, do đó lợi nhuận của khách sạn có thể bị bào mòn bởi hiệu quả vận hành thấp.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Đà Nẵng.

Để sử dụng năng lượng xanh hơn và hiệu quả hơn, bà Nguyễn Mai Bích Tiên cho rằng các cơ sở lưu trú cần triển khai đồng bộ các giải pháp tái thiết kế toàn bộ hệ tuần hoàn năng lượng của tòa nhà thay vì chỉ thay thế thiết bị đơn lẻ.

Trong đó, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua việc nâng cấp khu vực lạnh trung tâm bằng công nghệ Chiller đệm từ tích hợp biến tần VSD; chuyển đổi hệ thống lò hơi đốt dầu/gas sang sử dụng Bơm nhiệt (Heat Pump) thế hệ mới có hiệu suất chuyển đổi nhiệt vượt trội; tối ưu hóa hệ thống chiếu sáng LED thông minh tích hợp cảm biến.

Song song với đó, cần đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng xanh. Tận dụng diện tích mái nhà, bãi đỗ xe hoặc không gian sẵn có để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhằm tự cung cấp điện tại chỗ cho hoạt động vận hành, giảm phụ thuộc vào lưới điện và cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Ngoài ra, tối ưu hóa nguồn điện và quản lý vận hành, kết hợp sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) để lưu trữ điện trong giờ thấp điểm và xả ra vào khung giờ cao điểm mới (17h30 - 22h30), đồng thời ứng dụng các nền tảng giám sát tự động để kiểm soát và phân bổ năng lượng hiệu quả.

Thành phố định hướng chuyển đổi xanh qua việc ban hành bộ tiêu chí lưu trú "Da Nang Green Stay", phát triển du lịch cộng đồng và kết nối chuỗi sản phẩm bản địa.Tại Hội nghị, các chuyên gia cũng đề xuất nhiều giải pháp công nghệ và tiết kiệm năng lượng như điện mặt trời mái nhà, bơm nhiệt và hệ thống lưu trữ điện để sử dụng năng lượng hiệu quả.