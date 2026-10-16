Đà Nẵng thúc đẩy du lịch số gắn với kiểm soát rủi ro

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.CÔNG

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, Đà Nẵng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển. Sự phát triển nhanh của các mô hình tài chính số, tài sản số đặt ra yêu cầu tạo điều kiện thử nghiệm các giải pháp mới, đồng thời bảo đảm giám sát chặt chẽ và kiểm soát rủi ro.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho phép triển khai các mô hình mới trong phạm vi và thời gian xác định. Với nhu cầu của du khách và hệ thống dịch vụ đa dạng, du lịch là lĩnh vực có điều kiện để thử nghiệm, đánh giá mức độ thuận tiện và hiệu quả của các giải pháp công nghệ.

Nhiều tham luận xoay quanh tài sản mã hóa gắn với du lịch số được chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi về khung pháp lý, tiêu chí lựa chọn, cơ chế đánh giá và giám sát mô hình thử nghiệm. Trong đó, cần chú trọng kiểm soát rủi ro rửa tiền, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và bảo vệ người dùng.

Đồng thời, làm rõ những vướng mắc trong trải nghiệm thanh toán của khách quốc tế, nghiên cứu giải pháp thanh toán không tiền mặt phù hợp; tham khảo kinh nghiệm quản lý và mô hình hợp tác công - tư tại các đô thị du lịch trên thế giới.

Thảo luận cơ chế liên kết giữa ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp du lịch, hướng đến nâng cao hiệu quả của các mô hình thử nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ cần phục vụ mục tiêu nâng cao trải nghiệm du khách, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi nhiều nội dung tập trung vào khung pháp lý về sandbox, cơ chế giám sát các mô hình thí điểm; xu hướng du lịch không tiền mặt và kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng tài sản số trong nền kinh tế thực…