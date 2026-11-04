Đà Nẵng thúc đẩy du lịch giảm phát thải

Các chương trình thúc đẩy giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt gia đình đã được triển khai nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Chung tay giảm phát thải

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải, góp phần bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Cu Đê cùng môi trường sống tại các khu dân cư, 6 tháng qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB) và Mạng lưới Thanh niên Xanh (Green Youth Hub) thí điểm mô hình du lịch cộng đồng giảm phát thải tại khu vực Hòa Bắc (phường Hải Vân).

Nhiều thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Hòa Bắc, gồm chủ các homestay, khu cắm trại, quán cà phê, cơ sở sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch đã tích cực tham gia thí điểm. Lượng rác thải phát sinh tại các cơ sở lưu trú và quán cà phê đã giảm đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Hoa phân loại, tái chế rác thải nhựa của du khách sau khi đến homestay. Ảnh: NAM TRÂN

Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ homestay Hoa Chín (tổ dân phố Nam Yên, phường Hải Vân) chia sẻ: "Trước đây, vào mùa cao điểm du lịch, homestay và khu cắm trại của gia đình tôi phát sinh lượng lớn rác thải nhựa mỗi tuần.

Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp hạn chế phát sinh rác thải nhựa, gia đình tôi đã trang bị máy lọc nước phục vụ khách thay vì dùng nước đóng chai nhựa như trước, đồng thời đặt 2 ly thủy tinh trong mỗi phòng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với khách lưu trú để hạn chế mang theo túi ni lông và rác thải nhựa. Nhờ vậy, hiện nay lượng rác thải nhựa phát sinh đã giảm hơn 50%".

[VIDEO] - Các cơ sở dịch vụ lưu trú tại phường Hải Vân thực hiện giảm phát thải trong du lịch:

Bà Hàn Thanh Giang, đại diện Mạng lưới Thanh niên Xanh (Green Youth Hub) cho biết, sau 6 tháng thí điểm mô hình giảm phát thải, lượng rác phát sinh hằng tuần tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và hộ dân ở tổ dân phố Nam Yên đã giảm đáng kể so với trước.

Kết quả này đạt được nhờ người dân tích cực thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời ủ thức ăn thừa và rác hữu cơ thành phân bón, chế phẩm bảo vệ thực vật cùng dung dịch tẩy rửa sinh học…

Mạng lưới Thanh niên Xanh (Green Youth Hub) tập huấn cho người dân, các cơ sở du lịch tại phường Hải Vân về du lịch giảm phát thải. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Trước đây, nhiều hộ thường chôn rác hữu cơ vào gốc cây trong vườn. Sau khi được tập huấn, người dân đã biết cách ủ rác hữu cơ đúng kỹ thuật để rác phân hủy nhanh hơn, tăng hàm lượng dinh dưỡng cho cây trồng và không gây mùi hôi ra môi trường xung quanh.

Người dân còn tận dụng dung dịch bảo vệ thực vật thu được sau quá trình ủ rác hữu cơ thay cho các loại thuốc hóa học để phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, rau màu phục vụ du khách…

"Từ hiệu quả của mô hình thí điểm, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các địa phương và cơ quan chức năng để nhân rộng mô hình, hướng tới cắt giảm phát thải nhiều hơn trong hoạt động du lịch, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên", bà Giang phấn khởi bày tỏ.

[VIDEO] - Đại diện Mạng lưới Thanh niên Xanh (Green Youth Hub) chia sẻ về quá trình tuyên truyền, tập huấn du lịch giảm phát thải:

Tuyến phố du lịch xanh

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp các địa phương mở rộng hợp tác cùng các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm huy động nguồn lực kỹ thuật, tài chính thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải trong ngành du lịch.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, từ tháng 7/2025, thành phố ra mắt Mạng lưới Du lịch Việt Nam không rác. Mạng lưới hiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia với mục tiêu ươm tạo 100 hạt nhân tiên phong tiến tới giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

“Chúng tôi đang phối hợp với Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tại Việt Nam (PE-VN) và UBND phường An Hải xây dựng tuyến đường Hà Bổng thành tuyến phố du lịch xanh, giảm thiểu rác thải nhựa”, ông Sơn cho hay.

Thí điểm tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng (phường An Hải). Ảnh: NAM TRÂN

Mục tiêu đề ra là có ít nhất 80% cơ sở kinh doanh cùng các hộ dân trên tuyến đường Hà Bổng thực hành giảm thiểu rác thải nhựa.

Ông Dương Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải cho biết: “Những năm qua, phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và giảm thiểu rác thải nhựa.

Việc xây dựng tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng được kỳ vọng sẽ sớm thành công để nhân rộng sang các tuyến đường khác; qua đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân, hộ kinh doanh và du khách cùng chung tay giảm phát thải nói chung”.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Dương Thanh Hà cho biết về mục tiêu xây dựng tuyến phố du lịch xanh Hà Bổng:

Bà Quách Thị Xuân, đại diện Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tại Việt Nam cho hay: “Hơn 3 tháng qua, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động, nổi bật là phối hợp lắp đặt các trạm cấp nước uống miễn phí phục vụ người dân và du khách nhằm hạn chế phát sinh chai nhựa dùng một lần.

Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn người dân và các hộ kinh doanh cùng chung tay giảm rác thải nhựa, tạo nên sự thay đổi mang tính bền vững”.

Du lịch có trách nhiệm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, nhiều mô hình du lịch xanh, giảm rác thải nhựa và du lịch có trách nhiệm được triển khai bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dân cư cùng du khách.

Nhiều chương trình truyền thông và hoạt động cộng đồng như các đợt làm sạch bãi biển gắn với trải nghiệm giáo dục môi trường, phong trào “Đổi rác nhận cây xanh”, “Rừng ơi, thở đi”… đã thu hút sự tham gia tích cực của doanh nghiệp du lịch, người dân địa phương và du khách.

Hoạt động thúc đẩy giảm nhựa dùng một lần trên địa bàn phường An Hải do Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tại Việt Nam tổ chức. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn, vận động các cơ sở lưu trú, lữ hành, khu, điểm du lịch phân loại rác tại nguồn, cắt giảm phát thải, nhất là rác thải nhựa; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào công tác quản lý, xúc tiến quảng bá, đồng thời lan tỏa sâu rộng thông điệp “Du lịch có trách nhiệm tại Đà Nẵng”.

Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, giảm phát thải trong toàn ngành.

[VIDEO] - Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai trên địa bàn thành phố: