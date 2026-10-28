Đà Nẵng thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng AI trong quản trị

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, AI đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ này góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, tối ưu hóa hoạt động và mở ra những mô hình kinh doanh mới.

Lãnh đạo thành phố đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đưa AI vào thực tiễn, bắt đầu từ những công việc cụ thể như quản trị, kế toán, nhân sự, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm. Việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và cơ quan quản lý cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ và phát triển lâu dài tại Đà Nẵng.

Hội thảo “CEOxAI Summit 2026: Xây dựng doanh nghiệp tự vận hành đột phá tăng trưởng bằng công nghệ số & AI Agent” diễn ra sáng ngày 28/10.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MISA cho biết, AI và các hệ thống tự động hóa đang mở ra cơ hội xây dựng “lực lượng lao động số” hoạt động 24/7. Đó có thể là các AI Agent chăm sóc khách hàng liên tục, hệ thống tự động xử lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho theo thời gian thực hoặc phân tích dữ liệu, đề xuất phương án cho nhà quản lý.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, công nghệ này không thay thế con người mà giúp giảm bớt những công việc lặp lại để tập trung vào hoạch định chiến lược, sáng tạo và phát triển năng lực.

Tuy nhiên, để xây dựng doanh nghiệp vận hành 24/7 bằng AI, không phải là câu chuyện “mua công nghệ về là xong”. Đây là một hành trình chuyển đổi toàn diện, bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng cho rằng, có 3 yếu tố cốt lõi mà mỗi CEO cần quan tâm: dữ liệu, quy trình và con người. AI chỉ thông minh khi dữ liệu đủ sạch, đủ chuẩn và đủ liên thông. Doanh nghiệp không thể tự động hóa một quy trình chưa được chuẩn hóa. Chuyển đổi số không phải là thay thế mà là nâng cấp đội ngũ.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên tọa đàm “CEO × AI - Doanh nghiệp tự vận hành 24/7 bằng công nghệ số và AI Agent” kết nối đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia AI, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị ứng dụng thực tiễn. Qua đó, các đại biểu trao đổi về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, vai trò của con người trong vận hành cùng AI, những rào cản trong triển khai công nghệ và giải pháp lựa chọn hướng ứng dụng phù hợp với nguồn lực, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh.