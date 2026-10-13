Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển du lịch bền vững

Chiều 13.10, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết, Hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào chiều 14.10, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội, chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Hội nghị sẽ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và đề xuất giải pháp nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch xanh, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch bền vững tại Đà Nẵng trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng trưởng xanh.

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Từ nhận thức đến thực hành du lịch xanh

Thời gian qua, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch.

Nhiều chương trình cộng đồng được tổ chức như “Clean Up Son Tra”, “Clean Up Danang - Go Green Stay Green”, “Lặn biển nhặt rác, giải cứu san hô”, “Đổi rác lấy cây xanh”, “Rừng ơi, thở đi”… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân, doanh nghiệp và du khách cùng tham gia bảo vệ môi trường điểm đến.

Cùng với các hoạt động cộng đồng, việc thúc đẩy thực hành xanh tại cơ sở kinh doanh du lịch cũng được chú trọng, tập trung vào giảm nhựa dùng một lần, thay thế vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải trong hoạt động lưu trú và tổ chức sự kiện.

Thời gian qua, các hoạt động cộng đồng như “Clean Up Son Tra”, “Clean Up Danang – Go Green Stay Green”, “Lặn biển nhặt rác, giải cứu san hô”...được đẩy mạnh

Đáng chú ý, tháng 8.2026, Đà Nẵng công bố Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng (Da Nang Green Stay). Bộ tiêu chí cung cấp khung hướng dẫn để các cơ sở lưu trú cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, quản lý tài nguyên, giảm chất thải và từng bước xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng xanh, bền vững.

Những hoạt động này cho thấy chuyển đổi xanh trong du lịch Đà Nẵng đang từng bước đi vào thực tiễn. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến sâu rộng, quá trình này cần được triển khai đồng bộ hơn, đồng thời gắn với hiệu quả vận hành và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

Chuyển đổi xanh phải gắn với hiệu quả kinh doanh

Hội nghị sẽ tập trung làm rõ xu hướng du lịch xanh, định hướng phát triển và những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch. Chương trình gồm 5 chuyên đề và 1 phiên thảo luận, hướng đến làm rõ vai trò của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cùng các tổ chức, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp trong quá trình xây dựng điểm đến bền vững.

Theo định hướng được đặt ra, chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở các hoạt động bảo vệ môi trường riêng lẻ mà cần trở thành một phần trong phương thức quản trị, đầu tư và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp du lịch.

Trong đó, cơ quan quản lý tạo hành lang; doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực hiện; các tổ chức, chuyên gia,nhà cung cấp giải pháp là lực lượng đồng hành.

Việc tiết kiệm năng lượng, giảm sử dụng nhựa dùng một lần, quản lý chất thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên không chỉ góp phần giảm áp lực lên môi trường mà còn có thể giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị thương hiệu.

Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm đưa du lịch xanh trở thành lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xu hướng lựa chọn điểm đến có trách nhiệm của du khách.

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Hướng tới nhân rộng các mô hình du lịch xanh

Sau hội nghị, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các ý kiến, khuyến nghị thành nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Trước hết, thành phố tiếp tục phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở lưu trú triển khai Bộ tiêu chí Da Nang Green Stay, hướng đến xây dựng những mô hình có thể thực hành, đo lường và nhân rộng. Đồng thời, ngành du lịch sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành, áp dụng rộng rãi Bộ tiêu chí xanh đối với khu, điểm du lịch trên địa bàn trong năm 2027.

Bên cạnh hoàn thiện tiêu chí, Đà Nẵng định hướng chuyển từ tuyên truyền sang hỗ trợ doanh nghiệp thực hành. Ngành du lịch sẽ tăng cường phối hợp với chuyên gia, tổ chức quốc tế, hiệp hội và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, năng lượng để hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn phương án phù hợp trong tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, quản lý chất thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững

Thành phố cũng chú trọng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức chuyên môn; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, đồng thời lựa chọn, đánh giá và giới thiệu những mô hình tiên phong để lan tỏa, nhân rộng.

Với định hướng này, Đà Nẵng hướng tới xây dựng điểm đến không chỉ xanh về môi trường mà còn xanh trong quản trị, vận hành, phát triển sản phẩm và trải nghiệm du khách.

Phát triển du lịch theo hướng xanh, có trách nhiệm và bền vững được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong đó, bảo vệ môi trường không tách rời phát triển kinh tế du lịch mà cần trở thành một bộ phận trong chiến lược phát triển điểm đến lâu dài.