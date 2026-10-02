Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) Đào Ngọc Đạt; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng; Chủ tịch UBND xã Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có hơn 180 đại biểu đến từ Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ); lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ số, hợp tác xã và hộ nông dân.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, doanh nghiệp trình bày 6 tham luận về đánh giá thực trạng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Đồng thời, nêu bật những chính sách hỗ trợ và các giải pháp số, ứng dụng khoa học, công nghệ, du lịch sinh thái…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: HỒ QUÂN

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 150.000 vườn, trang trại với các sản phẩm đặc sản chủ lực, đặc trưng như măng cụt, lòn bon, bưởi da xanh, sầu riêng, cam giấy Tiên Hà, tiêu Tiên Phước…; cùng nhiều loại cây dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, ba kích...

Trong hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của thành phố, kinh tế vườn, trang trại đang đứng trước cơ hội mới để chuyển mình, trở thành một nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu yêu cầu, để thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện và triển khai rộng rãi cơ sở dữ liệu và bản đồ số nhà vườn, trang trại toàn thành phố.

Đồng thời, triển khai thống kê, giám sát việc thực hiện các giải pháp chuyển đổi số tại các nhà vườn, trang trại theo từng xã, phường trên IOC, báo cáo định kỳ cho UBND thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và UBND xã Tiên Phước ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp công nghệ số. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành lâu dài với nông dân làm kinh tế vườn, kinh tế trang trại, để các giải pháp số đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của thành phố.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và UBND xã Tiên Phước ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với 14 doanh nghiệp công nghệ số trong việc cung cấp các giải pháp số miễn phí hoặc chi phí tối ưu cho người nông dân.