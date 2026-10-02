Đà Nẵng: Thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Mở cơ hội gắn kết nông nghiệp với du lịch

Sáng 2/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại TP Đà Nẵng". Ông Đạt nhận định, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên nền tảng kinh tế số không chỉ là câu chuyện của ngành nông nghiệp mà còn gắn trực tiếp với phát triển kinh tế số ở địa phương.

Quang cảnh hội thảo Chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Đức.

Đây là lĩnh vực cụ thể để đưa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn, bảo đảm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo ra hiệu quả thiết thực và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Việc triển khai, thúc đẩy kinh tế số trong từng ngành, từng lĩnh vực cần bám sát Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2030 theo Quyết định số 1033 của Thủ tướng Chính phủ.

"Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chương trình đặt mục tiêu phấn đấu 70% xã có hợp tác xã ứng dụng giải pháp công nghệ số, nền tảng số phục vụ quản trị, vận hành. Đồng thời, giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ các mô hình kinh tế hợp tác và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện chuyển đổi số", ông Đạt cho hay.

Theo ông Đạt, hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất cùng trao đổi những mô hình, giải pháp và kinh nghiệm có thể áp dụng vào kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hiện, kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn trực tiếp với hộ gia đình, hợp tác xã và chủ trang trại; quá trình sản xuất trải qua nhiều khâu, từ đầu vào, sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu dùng. Vì vậy, chuyển đổi số cần được nhìn nhận trên toàn bộ chuỗi giá trị, thay vì chỉ tập trung vào một khâu riêng lẻ.

Công nghệ số hỗ trợ ở từng khâu, từ đầu vào giúp người sản xuất tiếp cận thông tin về giống, vật tư, thời tiết, thị trường, nguồn vốn và các dịch vụ hỗ trợ; trong sản xuất, các công nghệ như IoT, cảm biến, hệ thống giám sát và dữ liệu số hỗ trợ theo dõi môi trường sản xuất, tình trạng cây trồng, vật nuôi; phục vụ tưới tiêu, chăm sóc và cảnh báo sâu bệnh.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu (ở giữa) tham quan các gian hàng OCOP tại sự kiện. Ảnh: Thanh Đức.

Trong chế biến, công nghệ số hỗ trợ quản lý quy trình, sản lượng, chất lượng và dữ liệu sản phẩm; tạo cơ sở cho kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc; trong phân phối, thương mại điện tử, thanh toán số, logistics và marketing số giúp mở rộng thị trường, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và người mua...

Ông Đạt nhìn nhận, đối với Đà Nẵng, chuyển đổi số mở ra cơ hội gắn kết nông nghiệp với du lịch. Thông qua các nền tảng số, nhà vườn, trang trại có thể quảng bá sản phẩm, điểm đến, kết nối với doanh nghiệp lữ hành, phát triển các tour trải nghiệm nông nghiệp, du lịch sinh thái và quản lý khách hàng, giúp đa dạng hóa nguồn thu và mở rộng không gian tăng trưởng cho địa phương.

Chuyển đổi số cho kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết, với tinh thần quyết tâm đổi mới và thực hiện hiệu quả tăng trưởng 2 con số, thành phố xác định triển khai đồng thời nhiều động lực phát triển, tăng trưởng. Trong đó phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi, giúp các ngành tăng năng suất, chất lượng, tạo ra không gian phát triển, sản phẩm mới và chất lượng.

"Thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam đã mở rộng không gian và dư địa phát triển; nông nghiệp và dược liệu là lợi thế. Trong đó vườn và trang trại với số lượng rất lớn, có hơn 150.000 vườn, trang trại với các sản phẩm chủ lực, mang đặc trưng, đặc sản như: măng cụt, lòn bon, bưởi... đang đứng trước cơ hội lịch sử để chuyển mình, trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng trong hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của thành phố", ông Hồng nói.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dân và thị trường. Ảnh: Thanh Đức.

Từ đầu năm 2026, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ chuyển đổi số cho trên 124.000 hộ kinh doanh và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Đến nay, có 25.000 hộ được hỗ trợ ứng dụng, sử dụng giải pháp cụ thể; đưa sản phẩm OCOP và đặc sản lên sàn thương mại điện tử chuyên dùng như GRAB...

"Đây là cơ sở, là minh chứng để thành phố tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số cho nhà vườn, trang trại để phát triển kinh tế", ông cho biết.

Theo ông Hồng, chuyển đổi số phải giúp bà con quản lý vườn và trang trại thuận tiện hơn, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm chi phí, bảo đảm chất lượng và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

"Hội thảo giúp tăng cường kết nối giữa nhà vườn, trang trại với hợp tác xã, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị thu mua, phân phối. Qua đó, từng bước đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia và hưởng lợi", ông Hồng nói.

Nghị quyết số 57-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới quản trị quốc gia và ngăn chặn nguy cơ tụt hậu. Tạo xung lực mạnh mẽ để Việt Nam bứt phá trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, có thu nhập cao vào các mốc mục tiêu năm 2030 và 2045.