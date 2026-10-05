Đà Nẵng thu ngân sách tăng hơn 71%, nhà đất đóng góp lớn

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2026, thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt các khoản thu về nhà, đất tăng cao và đóng góp đáng kể vào mức tăng chung.

Bên cạnh đó, các khoản thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh như khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước đều tăng so với cùng kỳ. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện theo hướng kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, đồng thời tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 25/09/2026 đạt 69.157,8 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, thu nội địa đạt 64.415,6 tỷ đồng, chiếm 93,1% tổng thu và tăng 82,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 3.671,4 tỷ đồng, chiếm 5,3% và tăng 14,8%. Ngoài ra, thu khác đạt 1.056,8 tỷ đồng, giảm 43,9%; thu viện trợ đạt 14 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo các khoản thu chủ yếu, các khoản thu về nhà, đất đạt 27.183,4 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng thu ngân sách và tăng 379% so với cùng kỳ năm trước, trở thành khoản thu có quy mô lớn nhất và là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào mức tăng chung của thu ngân sách. Kết quả này chủ yếu gắn với các khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiến độ thực hiện các dự án, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn.

Bên cạnh thu từ nhà, đất, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 18.905,8 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng thu và tăng 58,3% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.571,6 tỷ đồng, chiếm 11,0%, tăng 31,9%; thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 2.290,2 tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 20,3%. Các kết quả trên cho thấy nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục có sự cải thiện, góp phần mở rộng nguồn thu nội địa.

Ở chiều ngược lại, một số khoản thu giảm so với cùng kỳ, đáng chú ý là thuế thu nhập cá nhân đạt 3.622,5 tỷ đồng, giảm 21,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 557,2 tỷ đồng, giảm 56,9%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác giảm 59,4%. Thu phí, lệ phí đạt 2.199,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1%, trong đó lệ phí trước bạ giảm 5,1%. Diễn biến này cho thấy cơ cấu tăng thu trong 9 tháng có sự phân hóa khá rõ giữa các khoản thu.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng cho biết, nhìn chung, thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ, với đóng góp nổi bật từ các khoản thu về nhà, đất và khu vực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, mức tăng chung chịu ảnh hưởng đáng kể từ các khoản thu có tính thời điểm và phụ thuộc vào tiến độ giao đất, cho thuê đất, thực hiện dự án. Do đó, trong những tháng cuối năm, việc theo dõi sát tiến độ các khoản thu lớn, đồng thời tăng cường quản lý, chống thất thu và nuôi dưỡng các nguồn thu ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với tính bền vững của nguồn thu ngân sách.