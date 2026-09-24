Đà Nẵng thu ngân sách 9 tháng vượt chỉ tiêu giao năm 2026

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng kết luận hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành cùng đại diện Thường trực Đảng ủy 46 phường, xã.

Theo báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố quý III/2026, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả đáng khích lệ. Tính đến ngày 15/9, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 4.131 đảng viên, đạt 95,43% kế hoạch, tỷ lệ 2,87% so với tổng số đảng viên đầu năm.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, đã rà soát đưa ra khỏi Đảng 301 trường hợp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (ngoài cùng bên trái) tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm tra, giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện những nhiệm vụ lớn, những vấn đề có tính chất nền tảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có chuyển biến, hướng mạnh về cơ sở; vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường.

Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến hết tháng 8, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 14,25 triệu lượt, tăng 24,9% so với cùng kỳ; ước 9 tháng, doanh thu bán lẻ ước đạt 126.847 tỷ đồng, tăng 23,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,8 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước đến 20/9 đạt 68,4 nghìn tỷ đồng, bằng 103% dự toán giao.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm. Thành phố tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Công tác quốc phòng, quân sự, biên phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được được bảo đảm.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy các địa phương trình bày một số kết quả tích cực; đồng thời trao đổi khó khăn, hạn chế trên các mặt công tác.

Theo đó, chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đồng đều; công tác phát triển đảng viên ở một số địa phương còn gặp khó khăn về nguồn kết nạp.

Tiến độ một số chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới và triển khai các dự án đầu tư còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án lớn còn nhiều vướng mắc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt An Trần Thị Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở một số địa bàn miền núi còn cao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường ở một số nơi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm; tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế; hạ tầng số ở một số địa bàn miền núi chưa đồng bộ; một số thôn chưa khắc phục tình trạng lõm sóng, chưa có điện…

Trên cơ sở ý kiến từ các địa phương, đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận thành phố, sở, ban, ngành ghi nhận và trả lời các kiến nghị cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng biểu dương kết quả đạt được của các địa phương thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian đến, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương trên các lĩnh vực.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy đảm bảo thống nhất, đồng bộ; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên; hoàn thiện hạ tầng số. Củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về phát triển kinh tế - xã hội, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, kiểm tra giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các địa phương bám sát quy hoạch chung của thành phố, các đề án, chương trình lớn của thành phố để rà soát, xây dựng, điều chỉnh các chương trình, đề án phát của địa phương; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch xã, phường bảo đảm tương thích với quy hoạch chung thành phố.

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ.