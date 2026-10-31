Đà Nẵng thu hút hơn 803,9 triệu USD vốn FDI trong 10 tháng

Theo đó, lũy kế 10 tháng năm 2026 (từ đầu năm đến ngày 20/10), tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm đạt 195.600 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 78 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký xấp xỉ 102.000 tỷ đồng; 31 dự án điều chỉnh vốn với số vốn bổ sung gần 94.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong thu hút đầu tư trong nước là sự gia tăng vốn bổ sung của các dự án hiện có.

So với cùng kỳ năm trước, vốn điều chỉnh tăng 72.000 tỷ đồng; trong đó, tỷ trọng vốn điều chỉnh chiếm 48% tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm, cao hơn cùng kỳ năm 2025.

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần trong tháng 10/2026 đạt 117,3 triệu USD, tăng 166,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố cấp mới 19 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 106,2 triệu USD, tăng 507,3%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt 803,9 triệu USD, tăng 147,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 130 dự án cấp mới có tổng vốn đăng ký 629,6 triệu USD, tăng 17,1% về số dự án và 233,2% về vốn.

Vốn cấp mới chiếm 78,3% tổng vốn thu hút và tăng 440,7 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 92% vào mức tăng tổng vốn đầu tư nước ngoài.