Ngày 29/11, Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết, chuyến công tác của lãnh đạo TP Đà Nẵng lần đầu tham gia Triển lãm Halal OIC 2026 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã có nhiều cuộc gặp quan trọng phục vụ công tác phát triển thị trường du khách Halal.

Trước đó, từ ngày 25 đến 29/11, Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới và Triển lãm Halal OIC Istanbul quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ thực phẩm, du lịch đến mỹ phẩm, dược phẩm và tài chính.

Đoàn TP Đà Nẵng tham gia Triển lãm Halal OIC Istanbul. Ảnh: Nguyễn Tú.

Với vị trí giao thoa giữa châu Á và châu Âu của Istanbul, sự kiện là cơ hội để Đà Nẵng tiếp cận mạng lưới đối tác từ nhiều khu vực trên thế giới, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường Halal quốc tế.

Trong chuỗi sự kiện này, đoàn công tác TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch Halal (thân thiện với du khách Hồi giáo) và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, trong đó có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thông qua hình ảnh, phim giới thiệu điểm đến, ấn phẩm quảng bá và các sản phẩm trưng bày, không gian Đà Nẵng tại Triển lãm giới thiệu hình ảnh một thành phố hiện đại, năng động, giàu bản sắc văn hóa với các sản phẩm du lịch đa dạng, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch gia đình, văn hóa – di sản, khám phá thiên nhiên đến du lịch MICE.

Các hoạt động trao đổi trực tiếp tại gian hàng không chỉ góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu điểm đến, cung cấp thông tin về hệ thống dịch vụ, tiện ích phục vụ du khách Hồi giáo mà còn tạo điều kiện để các sản phẩm địa phương tiếp cận nhà mua hàng quốc tế, tìm hiểu khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ và kết nối với các kênh phân phối phù hợp.

Đoàn cũng đã triển khai các hoạt động gặp gỡ, làm việc với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và nhà mua hàng quốc tế nhằm tìm hiểu tiềm năng thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác và trao đổi về khả năng triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Trong đó, đoàn đã có các cuộc làm việc với Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức phi chính phủ toàn cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp lữ hành, đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines tại Thổ Nhĩ Kỳ và Công ty Inventum Global Istanbul.

Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng trao đổi cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đối với lĩnh vực du lịch, các nội dung trao đổi tập trung vào nhu cầu và xu hướng du lịch của khách Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, khả năng xây dựng các chương trình du lịch đến Đà Nẵng thông qua mạng lưới đường bay hiện có, kết nối doanh nghiệp lữ hành hai bên và phối hợp quảng bá điểm đến.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm, trao đổi với các tổ chức, doanh nghiệp tại các gian hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo để tìm hiểu các mô hình, sản phẩm, dịch vụ và cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.