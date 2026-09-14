Đà Nẵng thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở, miền núi, hải đảo

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND ngày 31.7.2026 của HĐND thành phố về chính sách phát triển nhân lực bác sĩ tại các đơn vị y tế tuyến cơ sở giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu thu hút, bổ sung và ổn định đội ngũ bác sĩ tại y tế tuyến cơ sở, ưu tiên các địa bàn miền núi, hải đảo và địa bàn khó khăn; từng bước nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chính sách được triển khai từ năm 2026 đến hết ngày 31.12.2030.

Hoạt động hỗ trợ người dân tại các xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải của thanh niên ngành y tế

Các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế có trách nhiệm rà soát vị trí việc làm, số lượng người làm việc được giao, chỉ tiêu còn thiếu, thực trạng đội ngũ và nhu cầu chuyên môn để xác định cụ thể số lượng, chuyên ngành, trình độ bác sĩ cần bổ sung.

Mỗi trạm y tế phải bảo đảm tối thiểu từ 4 đến 5 bác sĩ với cơ cấu hợp lý để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Trong đó ưu tiên bác sĩ y khoa; đồng thời bố trí bác sĩ y học dự phòng, y học cổ truyền và các chuyên ngành khác với số lượng phù hợp, tránh tình trạng sử dụng hết chỉ tiêu nhưng vẫn thiếu bác sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc tuyển dụng bác sĩ được thực hiện theo vị trí việc làm, chỉ tiêu được giao và quy định hiện hành. Sau khi kết quả tuyển dụng được phê duyệt, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ký hợp đồng làm việc, bố trí công tác và ký hợp đồng thu hút với người trúng tuyển.

Đối với bác sĩ chưa có giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề phù hợp, đơn vị sử dụng có trách nhiệm tổ chức hoặc cử bác sĩ đi thực hành theo quy định. Trung tâm Y tế khu vực thực hiện đào tạo thực hành cấp giấy phép hành nghề không thu phí đối với bác sĩ được thu hút tại đơn vị và các trạm y tế thuộc địa bàn quản lý.

Bác sĩ thuộc diện thu hút được chi trả một lần mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND sau khi hoàn tất thủ tục tuyển dụng, hợp đồng làm việc, bố trí công tác, hợp đồng thu hút và dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao.

Người được thu hút phải cam kết làm việc tại đơn vị được bố trí ít nhất 5 năm; trường hợp chưa có giấy phép hành nghề, thời gian cam kết được tính từ ngày được cấp giấy phép.

Đà Nẵng ưu tiên thu hút bác sĩ về công tác tại các địa bàn miền núi, hải đảo, khó khăn

Theo Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND, chính sách thu hút áp dụng đối với bác sĩ thuộc tất cả các chuyên ngành, tốt nghiệp đại học trở lên hệ đào tạo chính quy, đáp ứng điều kiện về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, giấy phép hành nghề, chuyên môn và cam kết công tác tối thiểu 5 năm tại đơn vị được bố trí. Người được thu hút phải còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính đến thời điểm nghỉ hưu kể từ khi ký hợp đồng làm việc.

Mức hỗ trợ thu hút được chi trả một lần theo trình độ đào tạo. Cụ thể, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội trú được hỗ trợ 500 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ 400 triệu đồng; bác sĩ được hỗ trợ 250 triệu đồng. Trong đó, người tốt nghiệp loại khá được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, tốt nghiệp loại giỏi trở lên được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ trên, bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã, phường được tăng thêm 0,2 lần mức thu hút; trạm y tế xã khu vực I tăng thêm 0,4 lần; khu vực II tăng thêm 0,5 lần; khu vực III và hải đảo tăng thêm 0,7 lần.

Bác sĩ về công tác tại trung tâm y tế khu vực thuộc xã khu vực I được tăng thêm 0,2 lần; xã khu vực II tăng thêm 0,3 lần; xã khu vực III và hải đảo tăng thêm 0,5 lần mức thu hút.

Đối với chính sách hỗ trợ ưu đãi đặc thù khu vực miền núi, hải đảo, các đơn vị rà soát bác sĩ là viên chức tại trạm y tế, trung tâm y tế khu vực thuộc xã miền núi, hải đảo và bác sĩ được cử luân phiên, luân chuyển, biệt phái từ 1 tháng trở lên, đối chiếu điều kiện tại Điều 3 Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND.

Khoản hỗ trợ này được chi trả hằng quý sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Trường hợp bác sĩ luân phiên, luân chuyển, biệt phái kết thúc công tác trước kỳ chi trả thì được chi trả ngay sau khi kết thúc công tác. Thời gian không tròn tháng được tính theo ngày công tác thực tế trên tổng ngày công của tháng đó, với điều kiện có thời gian công tác trên 1 tháng.

Theo Kế hoạch, TP. Đà Nẵng cũng đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ sau đại học trên cơ sở vị trí việc làm, nhu cầu phát triển chuyên môn và khả năng bố trí nhân lực. Các khoản hỗ trợ gồm học phí, tài liệu học tập bắt buộc, sinh hoạt phí và chi phí bảo vệ luận văn, đề án, luận án theo quy định.

Các đơn vị tự chủ tài chính nhóm 3, nhóm 4 căn cứ vị trí việc làm, nhu cầu phát triển chuyên môn và khả năng bố trí nhân lực để lập kế hoạch cử bác sĩ đi đào tạo sau đại học; chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Kinh phí thực hiện các chính sách được bảo đảm từ ngân sách thành phố theo dự toán hằng năm. Đối với nhu cầu phát sinh trong năm 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương rà soát, lập dự toán và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 30.9.2026.

Sở Y tế là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện; hướng dẫn chuyên môn, hồ sơ, thủ tục; theo dõi, kiểm tra và tổng hợp khó khăn, vướng mắc.

UBND xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tổ chức triển khai chính sách đối với các trạm y tế thuộc phạm vi quản lý; rà soát nhu cầu nhân lực, thực hiện tuyển dụng, ký kết, chi trả và quản lý hồ sơ theo phân cấp.