Đà Nẵng thu hồi 190 căn hộ thuộc ba chung cư xuống cấp

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc thu hồi chung cư thuộc tài sản công để thực hiện di dời, giải tỏa tại ba khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh.

Đà Nẵng thu hồi 190 căn hộ tại ba chung cư xuống cấp, hết hạn sử dụng.

Theo đó, Đà Nẵng thu hồi năm căn hộ thuộc khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường); 35 căn hộ tại khu chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu) và 150 căn hộ thuộc khu chung cư Hòa Minh (phường Thanh Khê).

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định, các hộ dân có trách nhiệm bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản ra khỏi chung cư theo quy định.

Trong thời gian chưa được bố trí tái định cư hoặc chưa hoàn thành thủ tục mua hoặc thuê nhà ở theo phương án đã được phê duyệt, các hộ dân được bố trí ở tạm tại dự án ký túc xá phía tây và phía Tây mở rộng (phường Hải Vân) hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí tự thuê chỗ ở theo quy định.

Các hộ dân cũng được xem xét hỗ trợ kinh phí di chuyển, thuê chỗ ở tạm và các chi phí khác theo quy định.

Như Báo Xây dựng đưa tin, ba khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh đã hết hạn sử dụng, xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân.

Đà Nẵng đã lên kế hoạch di dời hàng trăm hộ dân tại các khu chung cư này để phá dỡ theo quy định.

Để ổn định đời sống cho người dân thuộc diện di dời, UBND TP Đà Nẵng đưa ra hai hình thức tái định cư gồm: tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách.

Được biết, ba khu chung cư này có 18 khối nhà, 648 căn hộ. Trong đó, có 621 hộ với khoảng 2.000 người dân sinh sống.

Đến nay, TP Đà Nẵng đã ra quyết định thu hồi hàng trăm căn hộ thuộc các chung cư này.