Ngày 18/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi khảo sát, kiểm tra thực tế một số dự án, công trình trên địa bàn.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu thông xe cầu Tây An 1, Tây An 2 trước 31/12/2026.

Theo đó, tại thông báo kết luận này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với các công trình cầu đang thi công, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp rà soát, lập tiến độ chi tiết đối với khối lượng còn lại của từng công trình; yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Cụ thể, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu tập trung hoàn thành, bảo đảm thông xe kỹ thuật cầu Văn Ly và đường dẫn, cầu Tây An 1, cầu Tây An 2 thuộc dự án Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên cũ, QL1A và QL14H trước ngày 31/12/2026.

Tại cầu An Bình, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành đoạn đường còn lại nối với QL14B thuộc dự án Đường nối từ ĐT609C đến QL14B trước ngày 31/12/2026. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương rà soát phương án tổ chức giao thông tại nút giao với QL14B, bảo đảm an toàn khi đưa tuyến đường vào khai thác.

Cạnh đó, đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án Đường nối từ ĐH5.ĐL đến ĐT609C (đường nối cầu Sông Thu và cầu An Bình) và dự án Đường nối từ cầu Văn Ly kết nối cầu Lệ Bắc đến QL14H. Phấn đấu khởi công các công trình trước ngày 29/3/2027.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.